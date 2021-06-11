Розвиватимуть таланти: що побудують на місці приватизованої львівської колонії

На території львівської виправної колонії №48, яку продали в приватну власність, буде побудовано кампус.

Територію за 377,5 млн грн придбала одна з компаній групи SoftServe, що працює в IT-сфері.

Там планується побудувати квартал, де будуть створено всі умови для розвитку талановитих жителів міста.

Крім того, буде зведено дитячий садок та різну спортивну інфраструктуру. Проекти для нових об’єктів будуть відбиратися на спеціальному архітектурному конкурсі.

Майже втричі дорожче

Львівську колонію №48 було продано на аукціоні, який відбувся 3 червня.

Вона стала першою виправною установою, територія якої була приватизована в рамках Великого розпродажу.

Стартова вартість лота становила 132,7 млн ​​грн, проте за нього вдалося отримати майже втричі більше.