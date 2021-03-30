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Факты / Украина
Валентина Летяк |

В Украине разблокировали большую приватизацию — закон принят

257 народных депутатов поддержали во втором чтении законопроект №4543, предусматривающий внесение изменения к закону О приватизации государственного и коммунального имущества (относительно приватизации крупных объектов).

Рада

Согласно закону, из раздела V Заключительные и переходные положения исключен пункт, согласно которому “временно, на период установления Кабинетом министров Украины карантина и ограничительных мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни, аукционы по продаже объектов большой приватизации не проводятся”.

Это значит, что Рада отменила запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации, который действовав с 25 сентября 2020 года в связи с карантином.

В первом чтении парламент принял законопроект о приватизации крупных объектов 4 февраля.

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На сегодняшнем заседании Рада приняла в первом чтении еще один важный документ, касающийся приватизации. Нардепы утвердили перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

В этом перечне 650 объектов, в частности Укрпочта, Укрзализныця, Энергоатом, Нафтогаз Украины.

Фото: Dreamstime

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