Не факт, что согласимся: Кулеба о возможной компенсации Украине за СП-2

Украина готова рассмотреть возможность получения компенсации из-за прекращения транзита после запуска российского газопровода Северный поток-2.

Такое мнение в ходе одного из интервью высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, не факт, что Киев устроят условия, которые ему предложат, однако рассмотреть их украинская власть согласна.

— Северный поток-2 нужно использовать, как рычаг для давления на РФ с целью достижения конструктивной позиции в отношении мирного диалога, — заявил Кулеба.

По его словам, новый российский газопровод представляет угрозу для энергетической безопасности Украины.

Переговоры Меркель и Байдена по СП-2

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует отправиться в Вашингтон, чтобы обсудить с президентом США Джо Байденом ситуацию по поводу Украины и газопровода Северный поток-2.

Точная дата переговоров неизвестна, но встреча должна состояться в июле или августе.

При этом Меркель впервые посетит США после того, как Байден вступил в должность президента.