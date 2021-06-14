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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Дмитро Кудрявцев |

Не факт, що погодимося: Кулеба про можливу компенсацію Україні за ПП-2

кулеба дмитро

Україна готова розглянути можливість отримання компенсації через припинення транзиту після запуску російського газопроводу Північний потік-2.

Таку думку під час одного з інтерв’ю висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, не факт, що Київ влаштують умови, які будуть запропоновані, однак розглянути їх українська влада згодна.

– Північний потік-2 потрібно використовувати, як важіль для тиску на РФ з метою досягнення конструктивної позиції щодо мирного діалогу, – заявив Кулеба.

За його словами, новий російський газопровід становить загрозу для енергетичної безпеки України.

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Північний потік-2 становить загрозу для миру Європи – очільник МЗС Польщі

Переговори Меркель і Байдена по СП-2

Канцлер Німеччини Ангела Меркель планує відправитися до Вашингтона, щоб обговорити з президентом США Джо Байденом ситуацію з приводу України і газопроводу Північний потік-2.

Точна дата переговорів невідома, але зустріч повинна відбутися в липні або серпні.

При цьому Меркель вперше відвідає США після того, як Байден вступив на посаду президента.

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