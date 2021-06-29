Уряд України постановою №659 від 29 червня продовжив нинішню ціну на електроенергію для побутових споживачів у розмірі 1,68 грн/кВт-год до 1 серпня 2021 року.

Це означає, що українці, які споживають до 100 кВт електроенергії на місяць, з 1 липня не зможуть розраховувати на зниження тарифу на електрику.

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Чинний механізм спеціальних зобов’язань (ПСЗ) щодо забезпечення електроенергією населення зберіг чинну ціну, яка не буде змінюватися в залежності від споживання електроенергії.

Раніше Міністерство енергетики ініціювало продовження спеціальних зобов’язань щодо забезпечення електроенергією населення до 1 серпня, посилаючись на потребу в додатковому часі для належного розрахунку моделі фінансової стабільності учасників ПСЗ.

Зазначимо, в середині червня міністр енергетики Герман Галущенко анонсував презентацію проекту нової моделі ПСЗ до кінця червня.

Водночас міністр заявляв, що для населення, яке споживає до 100 кВт-год, ціна буде нижче за нинішній тариф (1,68 грн/кВт-год). Він уточнив, що 16 млн домогосподарств (або 40% побутових споживачів) споживають до 100 кВт-год.