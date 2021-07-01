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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Богданова |

Сильпо и Фора официально начали принимать документы с Дії

каса, супермаркет

Сети супермаркетов Сильпо и Фора интегрировали в кассовые системы приложение Дія. Теперь клиенты официально смогут при покупке алкогольных или табачных изделий предъявлять документы с Дії. Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

Чтобы подтвердить возраст, покупателям нужно будет открыть приложение Дія на смартфоне, после чего кассир просканирует QR-код. Обмен данными будет работать по безопасным протоколам.

Руководство промышленной группы Fozzy Group, в которую входят супермаркеты Сильпо и Фора, делится, что посетители давно просили интегрировать приложение Дія в системы.

Ранее с этим возникали проблемы, ведь сотрудники магазинов не могли отличить подлинные документы в приложении от подделки.

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