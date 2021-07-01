Мережі супермаркетів Сільпо та Фора інтегрували у касові системи додаток Дія. Тепер клієнти офіційно зможуть під час купівлі алкогольних чи тютюнових виробів пред’являти документи з Дії. Про це повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

Щоб підтвердити вік, покупцям потрібно буде відкрити додаток Дія на смартфоні, після чого касир просканує QR-код. Обмін даними працюватиме за безпечними протоколами.

Керівництво промислової групи Fozzy Group, до якої належать супермаркети Сільпо та Фора, ділиться, що відвідувачі давно просили інтегрувати додаток Дія у системи.

Раніше з цим виникали проблеми, адже співробітники магазинів не могли відрізнити справжні документи у додатку від підробки.

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