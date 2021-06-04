2 июня Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №5376 О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине 281-м голосом.

Законопроект определяет налоговые условия для резидентов специального правового и налогового режима для ІТ-компаний Дія City: 5% — НДФЛ, 1,5% — военный сбор, ЕСВ — 22% от минимальной заработной платы и возможность для компаний выбирать между уплатой корпоративного налога по ставке 18% и налога на выведенный капитал — 9%.

На пресс-конференции 4 июня, последовавшей за принятием законопроекта №5376 в парламенте, его автор, народный депутат Украины Егор Чернев отметил, что в количественном выражении резиденты Дія City будут платить почти те же суммы, что и платят ФЛП 3-й группы. Разницу составляет только военный сбор в 1,5%.

Однако народный депутат считает, что на седьмом году войны платить военный сбор является необходимостью для усиления обороноспособности государства.

По мнению Чернева, переход на новую модель отношений в рамках Дія City — гиг-контракты — поможет привлечь международных инвесторов.

— Они не понимают, что такое ФЛП, и как украинские компании сотрудничают с ФЛПами. Это мешает стимулировать инвестиции в Украину, — добавил он.

Кроме того, депутат подчеркнул, что для инвесторов будут предусмотрены и другие налоговые стимулы. В частности, инвесторы, которые будут владеть корпоративными долями компаний-резидентов Дія City более года, не будут платить налоги при продаже этих частиц. Также будет действовать 0% ставка на распределение дивидендов, если это распределение будет происходить не чаще, чем раз в два года.

В пресс-конференции также приняли участие представители IT-индустрии и профильных объединений бизнеса. Вице-президент всеукраинской общественной организации Ассоциация плательщиков налогов Украины Валерий Омельченко отметил, что представители Ассоциации положительно оценивают положения законопроекта и считают, что он улучшит условия для создания и ведения бизнеса, не затрагивая интересов государства.

— Мы поддерживаем создание Дія City. Налоговая нагрузка существенно снизится, но налоговые поступления в бюджет не упадут. Сейчас важно, чтобы законопроекты о Дія City успешно прошли второе чтение в парламенте, поэтому от имени Ассоциации налогоплательщиков Украины призываю депутатов дать им “зеленый свет”, — отметил Омельченко.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, который тоже принимал участие в конференции, добавил, что цель Дія City — увеличить за несколько лет долю IT-отрасли в ВВП Украины с 4% до 10%.

Введение Дія City

Ассоциация налогоплательщиков Украины поддержала введение специального правового режима Дія City. Главные причины этой позиции — создание конкурентных условий для привлечения иностранных инвесторов и дополнительных стимулов для структурирования компаний в Украине.

Представители ассоциации также отметили, что инициированные изменения в рамках положений законопроекта №5376 позволят осуществить детенизацию отношений найма в IT-секторе. На сегодня реальный фонд оплаты труда в три раза превышает номинальный.

Также они отметили положительные сдвиги — имплементирование в украинское законодательство концепции гиг-работника, снижение уровня налоговой нагрузки на фонд оплаты труда с 18% до 5% налога на доходы физических лиц.