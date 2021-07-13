НБУ затвердив зміни у правилах розрахунку українськими банками загальної вартості кредиту для споживача і реальної річної відсоткової ставки за кредитним договором.
Відповідна постанова з’явилась на сайті НБУ 13 липня.
11062021_48 by Софія Зінов’єва on Scribd
Відтепер банки та небанківські фінансові установи повинні мати єдиний підхід до розрахунку показників вартості кредиту для споживачів.
У НБУ зазначають, що це захистить права споживачів фінансових послуг.
– Це було зроблено на виконання вимог Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості, – йдеться у повідомленні Нацбанку.
Щоб банки почали працювати за новими нормами, зазначеними у постанові, їм дають час до 14 серпня поточного року.
За цей термін вони повинні провести редакцію договорів, щоб спростити їх розуміння для споживача.
Читайте: