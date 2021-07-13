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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Софія Зінов'єва |

Банки узгодять підхід до розрахунку показників вартості кредиту для споживачів – НБУ

Банки узгодять підхід до розрахунку показників вартості кредиту для споживачів – НБУ

НБУ затвердив зміни у правилах розрахунку українськими банками загальної вартості кредиту для споживача і реальної річної відсоткової ставки за кредитним договором.

Відповідна постанова з’явилась на сайті НБУ 13 липня.

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Відтепер банки та небанківські фінансові установи повинні мати єдиний підхід до розрахунку показників вартості кредиту для споживачів.

У НБУ зазначають, що це захистить права споживачів фінансових послуг.

– Це було зроблено на виконання вимог Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості, – йдеться у повідомленні Нацбанку.

Щоб банки почали працювати за новими нормами, зазначеними у постанові, їм дають час до 14 серпня поточного року.

За цей термін вони повинні провести редакцію договорів, щоб спростити їх розуміння для споживача.

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Джерело: НБУ

Фото: Pexels

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