Ціна квартир на первинному ринку житла в Україні за підсумками 2021 року може зрости до 25%, а на вторинному ринку – до 12%. Серед іншого, на це вплинуло розвиток іпотечних програм і лояльніші програми забудовників.

Про це повідомив президент Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ) Юрій Піта.

За його словами, за перше півріччя 2021 року житло на первинному і вторинному ринках в залежності від регіону зросло в ціні відповідно на 15-18% і 7-10%, а до кінця 2021 року вартість квартир може збільшитися ще на 5-7% і на 3-5% на “первинці” і “вторинці”.

– Протягом липня – середини серпня цінова динаміка буде відносно стабільною. Але вже з другої половини серпня і до середини грудня варто очікувати істотних цінових змін, – зазначає Піта.

Також він зазначив, що попит зріс більш ніж на 20% за останні пів року, тому є всі передумови для подальшого зростання.

– Ринок житла фактично не має альтернатив як інвестиційний інструмент. Саме тому протягом шести місяців, попри два локдауни, попит на житло зростає на 3-5% щомісяця, – заявив Піта.

Серед причин зростання цін на житло він називає розвиток іпотеки та більш лояльні програми забудовників.

– З одного боку, у громадян з’явилося більше можливостей стати власниками житла навіть за відсутності повної вартості квартири. А з іншого – досі ринок нерухомості є безальтернативним для збереження і примноження коштів, – пояснив експерт.

Він також зазначив, що однією з важливих причин, яка провокує зростання цін, є економічна непередбачуваність в Україні.

– З початку року купівельна спроможність гривні зменшилася офіційно на 9%, а фактично, на думку економістів, на всі 15-20%. В умовах зростання цін на всі групи товарів і послуг цілком очікувано, що це позначилося на вартості житла, – підкреслив він.

На думку експерта, ціноутворення на ринку житла в подальшому багато в чому залежатиме від епідемічної ситуації, стану економіки, курсу гривні до долара. Важливим також стануть питання оподаткування первинної нерухомості, розвитку іпотеки під покупку первинних квартир, а також ухвалення законодавчих актів, спрямованих на захист покупців-інвесторів та вирішення питань довгобудів.