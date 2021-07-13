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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Максим Зайченко |

Долар і євро незначно подешевшали: курс валют на 13 липня

Доллар

Національний банк України встановив курс валют на 13 липня. Курс євро та американського долара просів щодо гривні.

На вівторок НБУ встановив курс 27,29 грн/1$.

Ціна на євро за день впала на сім копійок і становить 32,34 грн/1€.

Крім цього, щодо гривні знизився курс польського злотого та російського рубля.

Курс валют в Україні від НБУ на 13.07:

  • $1 – 27,29 грн;
  • €1 – 32,34 грн;
  • 1 польський злотий – 7,10 грн;
  • 10 російських рублів – 3,65 грн.

Як прогнозує кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський, в липні гривня в основному буде в межах 27,0-27,5/1$.

Серйозних коливань курсу валют у другому місяці літа чекати не варто, оскільки зазвичай під час сезону відпусток гривня зміцнюється.

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