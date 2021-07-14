С июня 2020 по июнь 2021 все виды моторного топлива подорожали на 30-42,1%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Так, в июне 2021 года цена бензина А-92 в среднем по Украине составляла 28,36 грн за 1 литр. Это на 36,4% больше, чем в июне прошлого года.

Цена бензина А-95 составляет 29,27 грн за 1 литр, что на 33,6% больше, чем в июне 2020 года.

Стоимость дизельного топлива составляет 27,61 грн за 1 литр. Рост составил 30%.

При этом сжиженный газ с июня 2020 по июнь 2021 года подорожал на 42,1%, до 15,73 грн за 1 литр.