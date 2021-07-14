З червня 2020 по червень 2021 всі види моторного палива здорожчали на 30-42,1%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Так, у червні 2021 року ціна бензину А-92 в середньому по Україні становила 28,36 грн за 1 літр. Це на 36,4% більше, ніж минулого року.

Ціна бензину А-95 становить 29,27 грн за 1 літр, що на 33,6% більше, ніж в червні 2020 року.

Вартість дизельного палива складає 27,61 грн за 1 літр. Зростання склало 30%.

Водночас скраплений газ з червня 2020 по червень 2021 року здорожчав на 42,1%, до 15,73 грн за 1 літр.