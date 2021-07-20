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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Валентина Летяк |

Единый социальный взнос для ФЛП вырастет до 1 686 грн – когда и почему

ФОП

Согласно Бюджетной декларации на 2022-2024 годы, минимальная зарплата за три года повысится до 7 665 тыс. грн. Соответственно увеличится и размер единого социального взноса, который платят физические лица-предприниматели, поскольку он привязан к минималке.

ЕСВ для ФЛП составляет 22% от минимальной зарплаты. Поэтому, если до 2024 года ее увеличат до 7 665 тыс. грн, этот платеж составит 1 686 грн в месяц.

На сегодняшний день минимальная зарплата в Украине составляет 6 тыс. грн, соответственно единый соцвзнос составляет 1 320 грн.

Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование — обязательный и регулярный страховой взнос. Его уплата гарантирует право ФЛП на социальную защиту на случай безработицы, несчастных случаев или профессиональных заболеваний, пенсионное обеспечение и другие выплаты.

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Источник: Минфин

Фото: Dreamstime

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