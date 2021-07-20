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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Валентина Летяк |

Єдиний соціальний внесок для ФОПів зросте до 1 686 грн – коли і чому

ФОП

Згідно з Бюджетною декаларацією на 2022-2024 роки, мінімальна зарплата за три роки підвищиться до 7 665 тис. грн. Відповідно зросте і розмір єдиного соціального внеску, який сплачують фізичні особи-підприємці, оскільки він прив’язаний до мінімалки.

ЄСВ для ФОПів становить 22% від мінімальної зарплати. Тому, якщо до 2024 року її збільшать до 7 665 тис. грн, цей платіж становитиме 1 686 грн на місяць.

На сьогодні мінімальна зарплата в Україні становить 6 тис. грн, відповідно єдиний соцвнесок скаладає 1 320 грн.

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – обов’язковий і регулярний страховий внесок. Його сплата гарантує право на соціальний захист ФОПів на випадок безробіття, нещасних випадків чи професійних захворювань, пенсійне забезпечення та інші виплати.

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З 6 500 до 7 665 грн: як підвищуватиметься мінімальна зарплата до 2024 року

Джерело: Мінфін

Фото: Dreamstime

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