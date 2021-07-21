ГФС установила схему хищения средств на ремонтах киевских больниц

Сотрудники ГУ ГФС в Киеве в рамках досудебного расследования уголовного производства разоблачили несколько предприятий в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Налоговая милиция провела обыски в КП Инженерный центр и КП Житлоинвестбуд-УКБ.
По результатам обысков в КП Инженерный центр обнаружены и изъяты первичные финансово-хозяйственные документы, подтверждающие взаимоотношения с предприятиями, которые привлекались для выполнения ремонтных работ, в том числе помещений медицинских учреждений м. Киев.
Досудебным расследованием установлено аффилированное лицо, которое имеет непосредственное влияние на распределение бюджетных средств КП Инженерный центр и КП Житлоинвестбуд-УКБ.
Также установлен ряд подконтрольных СХД, с помощью которых осуществлялось хищение бюджетных средств.
Предприятия генподрядчика, в свою очередь, получив денежные средства от коммунальных предприятий, документально привлекали предприятия с признаками фиктивности с целью завышения стоимости выполненных работ и занижения уплаты налогов.
— Правоохранители установили, что в период 2020 года служебные лица одного из обществ-субподрядчиков, при выполнении работ по заказу генподрядчика, осуществляли финансово-хозяйственные отношения с предприятиями с признаками фиктивности,- отметил председатель ГФС Вадим Мельник.
Мельник добавляет, что такими действиями правонарушители осуществили умышленное уклонение от уплаты налогов, а именно занизили налог на добавленную стоимость на сумму более 12 млн грн.
Мельник вошел в перечень эффективных менеджеров Украины
Глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник вошел в рейтинг наиболее эффективных государственных менеджеров Украины. Рейтинг опубликован журналом Фокус.
Составители рейтинга отмечают, что согласно отчетам Государственной фискальной службы, ведомство во главе с Вадимом Мельником всего за полгода работы показало внушительные результаты.