ДФС встановила схему розкрадання коштів на ремонтах київських лікарень

Співробітники ГУ ДФС у Києві в межах досудового розслідування кримінального провадження викрили декілька підприємств на ухиленні від сплати податків. Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Податкова міліція провела обшуки в КП Інженерний центр та КП Житлоінвестбуд-УКБ.

За результатами обшуків в КП Інженерний центр виявлено та вилучено первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують взаємовідносини з підприємствами, які залучалися для виконання ремонтних робіт, зокрема приміщень медичних закладів м. Києва.

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Досудовим розслідуванням встановлено афілійовану особу, яка має безпосередній вплив на розподіл бюджетних коштів КП Інженерний центр та КП Житлоінвестбуд-УКБ.

Також встановлено низку підконтрольних СГД, за допомогою яких здійснювалося розкрадання бюджетних коштів.

Підприємства-генпідрядники, зі свого боку, отримавши грошові кошти від комунальних підприємств, документально залучали підприємства з ознаками фіктивності з метою завищення вартості виконаних робіт та заниження сплати податків.

– Правоохоронці встановили, що в період 2020 року службові особи одного із товариств-субпідрядників, під час виконання робіт на замовлення генпідрядника, здійснювали фінансово-господарські відносини з підприємствами з ознаками фіктивності,- зазначив голова ДФС Вадим Мельник.

Мельник додає, що такими діями правопорушники здійснили умисне ухилення від сплати податків, а саме занизили податок на додану вартість на суму понад 12 млн грн.

Мельник увійшов до рейтингу ефективних менеджерів України

Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник увійшов до рейтингу найбільш ефективних державних менеджерів України. Рейтинг опублікований журналом Фокус.

Укладачі рейтингу зазначають, що згідно зі звітами Державної фіскальної служби, відомство на чолі з Вадимом Мельником всього за півроку роботи показало значні результати.