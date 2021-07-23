Курс гривны: как изменился за время независимости Украины и чего ожидать в ближайшие годы

Совсем скоро Украина будет праздновать 30-ю годовщину независимости. За три десятилетия наше государство прошло непростой путь и столкнулось с большим количеством вызовов.
Одним из таких вызовов стало появление национальной валюты — гривны — и ее значительная девальвация с течением времени.
Но сейчас, даже несмотря на значительное снижение курса, гривна остается достаточно стабильной и предсказуемой валютой.
Факты ICTV рассказывают, как изменилась гривна, и чего от нее ожидают в будущем.
Начало пути
Началось все с денежной реформы на шестом году независимости Украины. Через день после празднования пятой годовщины независимости второй президент Украины Леонид Кучма подписал указ О денежной реформе.
К тому времени в Украине в ходу были только купоно-карбованцы, которые вскоре после провозглашения независимости нашего государства стали называть украинскими карбованцами.
Вся реформа длилась в течение 2-16 сентября 1996 года. С первого дня в обращение ввели первые гривны и монеты, чтобы заменить ими карбованцы. По завершении двухнедельного периода реформы украинцы могли расплачиваться только новой валютой.
По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, денежная реформа и, как следствие, введение гривны стали еще одним важным шагом в формировании государственности.
— Признаком любого государства есть возможность взимать налоги и денежная единица… Мы получили твердую национальную валюту, мы повысили свои позиции в международных рейтингах, мы фактически сдержали и взяли под контроль инфляцию, — напоминает Мусиенко.
Что интересно, название для национальной валюты выбирали не просто так. Оно происходит от слова гривна, что означало как название древнего украшения, которое носили на шее, так и название монеты, которая когда-то была распространена на территории современной Украины.
Введение гривны послужило толчком для Украины и ее граждан. Наше государство получило еще один символ в виде собственной валюты и сделало еще один шаг в поисках собственной идентичности.
Денежная реформа также помогла остановить гиперинфляцию и развить банковскую систему.
— До внедрения гривны в Украине была сумасшедшая инфляция, у нас был большой дефицит определенных товаров. Фактически неразвитая банковская система. То есть мы в финансовом и экономическом плане чрезвычайно отставали, — объясняет Мусиенко.
Кроме того, в начале своего пути гривна имела неплохую конкуренцию к доллару. На момент выпуска ее курс к валюте США составил 1,76.
Однако вскоре национальной валюте Украины пришлось столкнуться с рядом вызовов, которые непосредственно повлияли на финансовое состояние каждого украинца.
Значительные скачки
Несколько лет гривна держала достаточно стабильный курс и упала только до 1,9 грн за доллар в начале 1998 года. То есть происходила довольно умеренная девальвация (снижение курса валюты), которая не могла причинить значительный ущерб государству и населению.
Однако во второй половине 1998 года украинскую валюту ждал первый значительный скачок. Уже в августе ее курс к доллару начал стремительно падать, что было связано с мировым кризисом, последствия которого еще в 1997 году ощутили страны Азии.
В начале 2000 года стремительную девальвацию удалось остановить. Гривна закрепилась на уровне 5,4 за доллар, и держалась на нем около восьми лет с незначительными колебаниями.
В 2008 году мир настиг глобальный финансовый кризис, который начался с банкротства нескольких крупных финансовых учреждений США.
Вскоре его последствия ощутили на себе все страны мира. Дошло даже до того, что обанкротились некоторые банки Европы.
В Украине одним из самых чувствительных последствий стало падение курса гривны до нового “дна”. На этот раз предельная цена украинской валюты установилась на уровне 7,9-8,0 грн за доллар.
Однако именно эти периоды создали проблемы для людей, которые брали кредиты. Они стали неким кредитным бумом среди населения, в частности для валютных займов.
На эти времена приходится едва ли не наибольшее количество долгосрочных кредитов в валюте. Экономист Алексей Кущ называет простую причину такого явления — очень низкая процентная ставка для валютных займов.
— Процентные ставки по кредиту в гривне всегда были высокие, соответственно люди не хотели переплачивать. Сейчас ситуация немного улучшилась, но для физических лиц серьезного сокращения нет.
Если пойти брать потребительский кредит в банк, то его дадут по 35-40% годовых. При условной инфляции в 5% это катастрофический показатель, — говорит он.
Но сегодня экономист не ожидает повторения ситуации, которая сложилась при курсе 5 и 8 грн за доллар. Все потому, что люди более осмотрительно относятся к кредитам: не берут на длительный срок, а если и берут, то в гривнах.
То есть вряд ли нас ждет повторение ситуации 2000-2010-х годов. Даже несмотря на то, что в нашей системе кредитования много проблем.
Последний кризис пережила украинская валюта после Революции Достоинства и побега четвертого президента Украины Виктора Януковича, который вывез из страны более $100 млрд. Именно о такой сумме в 2014 году говорил исполняющий обязанности генерального прокурора Олег Махницкий.
Конечно, ситуация в стране повлияла и на гривну, которая быстро начала падать. Уже в начале 2015 года ее курс к доллару достиг 16, а в феврале того же года Нацбанк отменил политику фиксированного курса нацвалюты.
Это означало, что курс гривны теперь формировался на рынке межбанка. И вскоре после принятия этого решения курс гривны к доллару достиг исторического минимума — 30 грн за доллар.
Впрочем, украинская валюта очень быстро укрепилась — до 21 грн за доллар в начале июня. К началу 2016 года она снова подскочила до 26 грн за доллар и, можно сказать, что закрепилась.
Да, в течение последующих лет она колебалась в диапазоне 28,5-24 грн за доллар, но это — нормальная ситуация для многих валют.
Стабилизация и будущее
Гривна довольно неплохо прошла кризисный период, который начался вследствие пандемии коронавирусной болезни Covid-19. А в течение 2021 года наблюдается ее укрепление и стабилизация.
Сейчас за один доллар просят 27,2 грн. Однако эксперты советуют очень осторожно относиться к нынешней тенденции.
— В сентябре у нас запланированы самые большие в этом году выплаты по внешнему долгу. Государство ждет возобновления сотрудничества с МВФ, но последние события в Нацбанке и с нерезидентами, а также политические изменения говорят о том, что МВФ будет сохранять паузу в наших отношениях.
В результате единственным положительным фактором остаются высокие сырьевые цены. Но ему противостоит пассивность нерезидентов, высокие энергетические цены, — объяснил Фактам ICTV финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
По его словам, до конца года курс гривны к доллару может достичь отметки 28-29, что и указывается во многих отчетах. Однако еще нужно будет посмотреть на шаги нерезидентов и реакцию Международного валютного фонда на увольнение ряда важных работников из НБУ.
Кущ считает, что до конца лета будет сохраняться тенденция к стабилизации гривны. Процессы, которые могут привести к девальвации национальной валюты могут активизироваться только осенью. Но даже при таком сценарии, экономист ожидает курс к доллару в промежутке 28-29 грн.
Эксперты не берутся прогнозировать курс валют в Украине в последующие 30 лет. Никто не ожидал трех мировых кризисов и одного национального за 30 лет независимости.
Потому и строить долгосрочные прогнозы никто сейчас не берется.
— Я склоняюсь к тому, что долгосрочные прогнозы в Украине сделать невозможно. В связи с тем, что наша страна не входит в развитые, стабильные рынки…
Все будет зависеть от политических, экономических факторов, ситуации на мировых рынках, — считает Шевчишин.
Кущ называет попытки спрогнозировать курс гривны даже на 2022-й год “гаданием на кофейной гуще”.
По его словам, согласно самому негативному сценарию, Украина может войти в 2022 год с курсом гривны к доллару около 30.
— Если сработает максимальное количество негативных факторов, то я прогнозирую девальвацию гривны до 28-30 грн за доллар. Это может быть резкое усиление оттока спекулятивного капитала с украинского рынка, резкое увеличение спроса на валюту, связанное, например с ростом энергетического импорта…
Но этот прогноз не затрагивает фактор “черных лебедей”. Первый фактор — политическая турбулентность в стране, второй — ситуация на мировых рынках, связанная с очередной волной пандемии. Если произойдет обвал на наше экспортное сырье, тогда и 30 (грн за доллар, — Ред.) будет не потолок. Но пока предпосылок для этого нет, — объясняет Кущ.
В Кабмине все же попытались сделать прогноз курса на недалекое будущее. В Министерстве финансов считают, что до 2024 года он не превысит отметку в 30 грн.
Средний курс прогнозируют
- 28,6 грн — 2022 год;
- 28,8 грн — 2023 год;
- 29,2 грн — 2024 год.
Трансформация гривны
Курс — не единственное, что изменилось в украинской национальной валюте за время независимости. Ее банкноты и монеты также менялись с течением времени.
Первые украинские банкноты напечатали в 1992 году. Тогда они были лишь номиналом 1, 2, 5, 10 и 20 грн, но именно они стали прообразом для преемников, которые ввели в обращение во время денежной реформы.
Прикоснуться к “современной” украинской валюте граждане смогли лишь 2 сентября 1996 года, когда началась денежная реформа.
К пяти обновленным купюрам также добавились 50 и 100 гривен.
А потом в Украине приняли решение о выпуске купюры в 200 грн, которая попала в обращение 22 августа 2001 года. На ней изображена Леся Украинка и Замок Любарта в Луцке. Купюра понадобилась, чтобы облегчить расчет в связи с инфляцией.
Третье поколение банкнот прожило дольше всех. Его первые банкноты стали доступны в 2004 году, однако переход всех номиналов продолжался вплоть до 2007 года.
Появилась в Украине и купюра номиналом 500 грн, хотя в то время значительной необходимости в ней не видели. На ней изображен Григорий Сковорода и Киево-Могилянская академия.
Следующее значительное обновление “модельного ряда” гривны произошло в 2018 году. Тогда же представили новые монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн, которые пришли на смену бумажным банкнотам. Сейчас же остались бумажными 20, 50, 100, 200 и 500 грн.
А в октябре 2019 года к ним добавилась и купюра в 1000 грн, которая призвана упростить расчеты бумажными деньгами. Изображен на ней Владимир Вернадский и здание Президиума НАН Украины.
Чтобы украинская национальная валюта всегда соответствовала современной “моде”, ее вид меняли уже трижды, но она до сих пор остается важным символом нашего государства.
За годы существования в независимой Украине гривна прошла долгий путь. Ее курс к доллару вырос более чем в 15 раз.
В ближайшем будущем мы можем вновь увидеть доллар по 30 грн, но сейчас никто не знает, закрепится ли национальная валюта на этом показателе. Ясно лишь, что гривне и Украине предстоит еще долгий путь.