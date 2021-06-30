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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Богданова |

НБУ разрешил банкам продавать иностранную валюту наличными за безналичные гривны

курс долара

Украинским банкам разрешили продавать иностранные валюты в наличных за безналичные деньги в гривне. Соответствующее решение принял Национальный банк Украины. Оно вступает в силу 30 июня.

Продавать иностранные валюты можно будет в кассах финансовых учреждений, их обособленных подразделениях и пунктах обмена. Банки также смогут реализовывать банковские металлы за безналичные средства в гривне физическим лицам и банковские металлы в виде монет — юридическим лицам.

НБУ также улучшил инвестиционные возможности граждан за рубежом. Теперь при осуществлении инвестиций за рубежом физлицо сможет пользоваться услугами торговца, который будет действовать как брокер. Средства со счета гражданина будут перечисляться на его счет.

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Источник: НБУ

Фото: НБУ

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