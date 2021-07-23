Втрати України від запуску Північного потоку-2 щороку можуть сягати $1,5 млрд – Милованов

Якщо після добудови і запуску Північного потоку-2 Росія повністю припинить транзит газу, то Україна щороку недоотримуватиме $1,5 млрд.

Такий прогноз озвучив радник керівника Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов. На його думку, аби мінімізувати втрати, Україні потрібно продовжувати вибудовувати ефективну зовнішню політику та налагоджувати економіку.

– $1,5 млрд — це немало. Якщо порівняємо з ВВП України, який становить близько $150-180 млрд, то $1,5 млрд — це 1%. Оскільки економіка зараз відновлюється, то зростання ВВП буде на 4,5% цього року. Тобто тільки здається, що 1% — це не так багато, але це 20% зростання всієї економіки, – пояснив він.

Але Тимофій Милованов переконаний: якщо Україні вдалося переорієнтувати експорт товарів в умовах російської агресії, то вдасться й переорієнтувати економіку в разі запуску Північного потоку-2.

Зі свого боку голова НАК Нафтогаз Юрій Вітренко заявив, що все ще є інструменти для зупинення Північного потоку-2. За його словами, для того, щоб газогін запрацював, його оператор має бути сертифікований згідно з європейськими правилами.

Якщо ж Північний потік-2 опиниться під санкціями, то компанії ЄС не будуть бронювати його потужності і, відповідно, не отримуватимуть газ.

Джерело: Дом