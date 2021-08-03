Международный валютный фонд выделил Украине финансовую помощь в размере $2,7 млрд.

В понедельник, 2 августа, руководители МВФ приняли общее распределение специальных прав заимствования (СПЗ) для государств-членов на $650 млрд, часть из которых получит Украина уже до конца лета.

Это самое крупное распределение СДР в истории фонда. Как отметила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, средства станут стимулом для развития мировой экономики в период кризиса, а также помогут уязвимым странам преодолеть последствия пандемии коронавируса.

Заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован заявил, что $2,7 млрд Украина получит бесплатно и безусловно.

— Как я уже говорил …, это хороший подарок для Украины, и мы его получим еще и к 30-летию Независимости.

На событие также отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который на прошлой неделе провел телефонный разговор с Кристалиной Георгиевой.

— Это станет хорошим подарком для нашей страны к 30-летию независимости. Эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать нашу экономику. Я благодарен МВФ и лично Кристалине Георгиевой за это решение, — сказал глава государства.

Выделение помощи является важным шагом, ведь Украина уже год не может получить транш от МВФ. В июне фонд утвердил новую программу stand-by для страны, в соответствии с которой был выделен первый транш в размере $2,1 млрд.

Второй транш в размере $700 млн Украина должна была получить также в 2020 году, но этого до сих пор не произошло. Представители МВФ отмечают, что для этого в стране должны активнее происходить реформы.

Владимир Зеленский недавно заявил, что ожидает выделения средств осенью. Именно в этот период МВФ еще раз оценит готовность Украины получить транш.

Источник: МВФ