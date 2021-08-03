Міжнародний валютний фонд виділив Україні фінансову допомогу у розмірі $2,7 млрд.

У понеділок, 2 серпня, керівники МВФ ухвалили загальний розподіл спеціальних прав запозичення (СПЗ) для держав-членів на $650 млрд, частину з яких отримає Україна вже до кінця літа.

Це найбільший розподіл СПЗ в історії фонду. Як наголосила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, кошти стануть стимулом для розвитку світової економіки у період кризи, а також допоможуть вразливим країнам подолати наслідки пандемії коронавірусу.

Заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован заявив, що $2,7 млрд Україна отримає безоплатно та безумовно.

– Як я вже казав…, це гарний подарунок для України, і ми його отримаємо ще й до 30-річчя Незалежності.

На подію також відреагував президент України Володимир Зеленський, який минулого тижня провів телефонну розмову з Крісталіною Георгієвою.

– Це стане гарним подарунком для нашої країни до 30-річчя незалежності. Ці кошти допоможуть подолати наслідки коронакризи та стимулювати нашу економіку. Я вдячний МВФ та особисто Крісталіні Георгієвій за це рішення, – сказав глава держави.

Виділення допомоги є важливим кроком, адже Україна уже рік не може отримати транш від МВФ. У червні фонд затвердив нову програму stand-by для країни, відповідно до якої було виділено перший транш у розмірі $2,1 млрд.

Другий транш у розмірі $ 700 млн Україна повинна була отримати також у 2020 році, але цього досі не відбулося. Представники МВФ зазначають, що для цього у країні мають активніше відбуватися реформи.

Володимир Зеленський нещодавно заявив, що очікує виділення коштів восени. Саме у цей період МВФ ще раз оцінить готовність України отримати транш.

Джерело: МВФ