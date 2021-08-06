Инвестиции в Украине — один из эффективных способов не только сохранить, но и приумножить активы. За 30 лет независимости инвестиционный климат в стране претерпел кардинальные изменения.

Украинцы прошли сложный путь от знакомства к вложению средств в ценные бумаги, акции и даже криптовалюты.

Несмотря на все преобразования в экономике и курсе иностранных валют, а также невзирая на появление новых инструментов приумножения средств, большинство украинцев предпочитают держать деньги “под подушкой”.

Такой способ хранения средств — не очень эффективен, ведь со временем сбережения могут только потерять ценность, а какую-то часть из них “съест” инфляция.

Факты ICTV вместе с финансовыми экспертами и инвестиционными банкирами разобрались, какие инвестиции в Украине — наиболее выгодны, и куда стоит вкладывать сейчас, чтобы обеспечить себе достойную жизнь на пенсии или иметь возможность помогать детям и внукам.

Деньги под подушкой

Традиция украинцев хранить деньги дома и никуда их не вкладывать появилась не просто так, и, несмотря на многие изменения на рынке, остается до сих пор неизменной. Все хотят приумножить свои средства, но прибегать к инвестированию в Украине люди до сих пор попросту боятся.

Причиной этого прежде всего послужила ситуация со Сбербанком СССР, когда миллионы украинцев остались без денег, которые годами накапливали на сберкнижках банка. Тогда и началась недоверие к банковской системе.

За 30 лет независимости украинцы пережили немало событий, которые травмировали их инвестиционную память. Пирамиды, спекуляции, мошеннические схемы, кризисы, девальвация гривны, так называемый банкопад 2014-2016 годов — чего только не потерпела экономика Украины за эти 30 лет.

По словам инвестиционного банкира Тараса Козака, только условно с 2015 года банковская система начала полноценно выполнять свою функцию. Национальный банк Украины как регулятор “почистил” банки, и фактически с 2016-2017 годов система стала действительно надежной.

Однако нести деньги в банки или инвестировать в другие направления украинцы не спешат. Кроме недоверия к системе, этому мешает отсутствие полноценного фондового рынка, страховой и накопительной пенсионной системы и так далее.

Инвестиции в Украину — куда стоит вкладывать средства

Первое, на что стоит обратить внимание при инвестировании в Украину — диверсификация активов, говорит инвестиционный банкир Тарас Козак. Простыми словами, это значит, что не стоит вкладывать все средства только в одно направление.

— Основное правило инвестора, которое мы продвигаем и на котором настаиваем — раскладывать активы по разным валютам, типам бумаг, инструментам. Аналог правила — складывать яйца в разные корзины. Научно это называется диверсификация: не надо свои сбережения держать под матрасом, потому что их съедает инфляция — в любой валюте.

Козак подчеркивает: часть денег всегда должна быть в гривне, ведь это национальная валюта. Он напомнил ситуацию в 2019 году, когда гривна значительно укрепилась, а люди, которые держали деньги в долларах и евро, понесли значительные убытки.

Недвижимость

Одним из наиболее привлекательных направлений для инвестирования в Украине эксперты называют недвижимость. Приобретя квартиру, украинцы могут получить двойную выгоду, уверен экономист Алексей Кущ:

— Квартира может приносить в среднем до 10% на вложенный капитал. Здесь есть определенный плюс, что эти вложения капитализируются со временем. С годами квартиры дорожают, и можно получить двойную выгоду. С одной стороны, вы получаете пассивный доход за аренду, а с другой — актив со временем увеличивается в цене, и через несколько лет он может стоить в полтора или два раза больше.

Как отмечает эксперт, здесь также следует осознавать риски — вероятность сотрудничества с недобросовестными арендаторами, необходимость через некоторое время делать ремонт в квартире и менять мебель.

Депозиты как инструмент инвестирования в Украине

Банковские депозиты — еще один популярный инструмент инвестирования в Украину. Банковские вклады не требуют много усилий и знаний — вы просто отдаете в банк свои активы на определенный срок или без него и получаете с них проценты.

— Банковские вклады и приобретение объектов недвижимости остаются традиционными инструментами инвестирования. Депозитный портфель коммерческих банков показывает стабильный рост в долгосрочном периoде. Подобная тенденция происходит и в сегменте инвестиционной недвижимости. Доля финансовых ресурсов, которые “не работают”, постепенно снижается, но все же остается высокой, что связано со значительным фискальным давлением и мониторингом частных потоков, — поясняет инвестиционный аналитик Вадим Бардась.

Однако, как отмечает Алексей Кущ, в последнее время привлекательность банковских депозитов уменьшилась в связи со снижением процентных ставок. Если учитывать еще и налоги, то доход может быть ниже инвестиционных потерь.

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Ценные бумаги

Сейчас в Украине популярными становятся Облигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ).

Это государственные ценные бумаги, размещаемые на внутреннем фондовом рынке. Государство обязуется выплатить предъявителю 100% их стоимости, а доходность облигаций выше банковских депозитов.

Кроме того, средства, полученные от ОВГЗ, не подлежат уплате налога на доходы.

— Доходность очень хорошая — выше инфляции, в отличие от банков, которые надежны, но их проценты не покрывают инфляцию, особенно с учетом налога. Поэтому спрос на украинские государственные облигации растет. Мы видим, что объемы покупок облигаций физическими лицами увеличиваются, — констатирует инвестиционный банкир Тарас Козак.

Эксперт подчеркнул, что с 2018 года в этом направлении благодаря действиям НБУ для украинцев появилась возможность инвестировать в ценные бумаги и в других странах.

— Украинцы получили возможность инвестировать за рубеж в американские и европейские акции, индексы и другие инструменты. Это становится мейнстримом. Сейчас украинцы могут купить акции компаний, которые они знают и чьими услугами пользуются. Это Facebook, Amazon, Tesla, — перечисляет Тарас Козак.

Земля

Рынок земли в Украине пока только набирает обороты. По мнению экономиста Алексея Куща, спросом будут пользоваться только крупные участки, объединенные в земельные пулы. На нескольких гектарах земли заработать не удастся.

С этим соглашается и инвестиционный банкир Тарас Козак:

— Рынок земли пока только набирает обороты… Если купить один пай, его администрирование будет снижать доходность. Поэтому надо немного подождать, я бы не рекомендовал сейчас бежать и покупать клочки по 1-2 га в разных регионах Украины.

Инвестиции в золото в Украине

Сейчас вкладывать деньги в драгоценные металлы эксперты не советуют, поскольку это довольно рискованно. По словам Куща, инвестировать деньги в эту сферу выгодно только в долгосрочной перспективе.

Кроме этого, для инвестиций в драгоценные металлы нужно уметь определять циклы экономической активности мировой экономики.

— Здесь очень важно найти правильную точку входа на этот рынок. Когда мировая экономика находится на пике своего развития, золото менее популярно как резервный актив. Тогда его можно купить по низкой цене. Когда экономика впадает в кризис, золото начинает рассматриваться как инструмент хеджирования глобальных рисков. И оно начинает расти в цене — так происходит во время каждого кризиса, — напоминает Алексей Кущ.

Если же вы намерены направить свои инвестиции в Украине, например, в золото, эксперт советует это делать в начале роста экономики. А затем по законам цикличности нужно ждать, когда в мире начнется глобальный или микрокризис, и продавать его.

Инвестировать в биткоины и другие криптовалюты эксперты не советуют. Как отмечает Алексей Кущ, этим инструментом следует пользоваться тогда, когда потеря таких средств не принесет вам больших проблем.

Если же в вашем активе есть $20-30 тыс., вкладывать их в криптовалюты будет рискованно.