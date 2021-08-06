Інвестиції в Україні – один із ефективних способів не лише зберегти, а й примножити активи. За 30 років незалежності інвестиційний клімат у країні зазнав кардинальних змін.

Українці пройшли складний шлях від знайомства до вкладання коштів у цінні папери, акції та навіть криптовалюти.

Попри всі перетворення в економіці й курсі іноземних валют, та незважаючи на появу нових інструментів для примноження коштів, більшість українців воліють тримати гроші “під подушкою”.

Такий спосіб зберігання коштів є не дуже ефективним, адже з часом заощадження можуть лише втрачати цінність, а якусь частину з них “з’їсть” інфляція.

Факти ICTV разом з фінансовими експертами та інвестиційними банкірами розібралися, які інвестиції в Україні – найвигідніші, та куди варто вкладати зараз, щоб забезпечити собі гідне життя на пенсії або мати змогу допомагати дітям і внукам.

Гроші під подушкою

Традиція українців зберігати гроші вдома і нікуди їх не вкладати з’явилася не просто так, і попри багато змін на ринку, залишається й досі незмінною. Всі хочуть примножити свої кошти,однак вдаватися до інвестування в Україні люди досі просто бояться.

Спричинила це передусім ситуація з Ощадбанком СРСР, коли мільйони українців залишилися без грошей, які роками накопичували на ощадкнижках банку. З цього й розпочалася недовіра до банківської системи.

За 30 років незалежності українці пережили чимало подій, які травмували їхню інвестиційну пам’ять. Піраміди, спекуляції, шахрайські схеми, кризи, девальвація гривні, так званий банкопад 2014-2016 років – що лише не спіткало економіку України за ці 30 років.

За словами інвестиційного банкіра Тараса Козака, лише умовно з 2015 року банківська система почала повноцінно виконувати свою функцію. Національний банк України як регулятор “почистив” банки, і фактично з 2016-2017 років система стала дійсно надійною.

Однак нести гроші у банки чи інвестувати в інші напрями українці не поспішають. Окрім недовіри до системи, цьому заважає відсутність повноцінного фондового ринку, страхової та накопичувальної пенсійної системи тощо.

Інвестиції в Україні – куди варто вкладати кошти

Перше, на що варто звернути увагу під час інвестування в Україні – диверсифікація активів, каже інвестиційний банкір Тарас Козак. Простими словами, це означає, що не варто вкладати всі кошти лише в один напрям.

– Основне правило інвестора, яке ми просуваємо і на якому наполягаємо – складати активи в різних валютах, типах паперів, інструментах. Аналог правила – складати яйця у різні кошики. Науково це називається диверсифікація. Не треба свої заощадження тримати під матрацом, тому що їх з’їдає інфляція – у будь-якій валюті.

Козак наголошує – частина грошей завжди повинна бути у гривні, адже це національна валюта. Він нагадав ситуацію у 2019 році, коли гривня значно зміцнилася, а люди, які тримали гроші в доларах та євро, зазнали значних збитків.

Нерухомість

Одним із найбільш привабливих напрямів для інвестування в Україні експерти називають нерухомість. Придбавши квартиру, українці можуть отримати подвійну вигоду, впевнений економіст Олексій Кущ:

– Квартира може приносити в середньому до 10% на вкладений капітал. Тут є певний плюс, що ці вкладення капіталізуються з часом. З роками квартири дорожчають, і можна отримати подвійну вигоду. З одного боку ви отримуєте пасивний дохід за оренду, а з іншого – актив із плином часу збільшується в ціні, і через кілька десятків років він може коштувати у півтора або й два рази більше.

Як наголошує експерт, тут також варто усвідомлювати ризики – ймовірність співпраці з недобросовісними орендарями, необхідність через деякий час робити ремонт у квартирі та міняти меблі.

Депозити як інструмент інвестування в Україні

Банківські депозити – ще один популярний інструмент інвестування в Україні. Банківські вклади не потребують багато зусиль та знань – ви просто віддаєте у банк свої активи на визначений термін або без нього та отримуєте з них відсотки.

– Банківські вклади та придбання об’єктів нерухомості залишаються традиційними інструментами інвестування. Депозитний портфель комерційних банків показує стабільне зростання у довгостроковому перioдi. Подібна тенденція відбувається i в сегментi iнвестицiйної нерухомостi. Частка фiнансових ресурсiв, котрі “не працюють”, поступово знижується, але все ж залишається високою, що пов’язано зi значним фіскальним тиском та моніторингом приватних потоків, – каже інвестиційний аналітик Вадим Бардась.

Однак, як зауважує Олексій Кущ, останнім часом привабливість банківських депозитів зменшилася у зв’язку зі зниженням відсоткових ставок. Якщо враховувати також податки, то дохід може бути нижче інвестиційних втрат.

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Цінні папери

Наразі в Україні популярними стають Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП).

Це державні цінні папери, що розміщуються на внутрішньому фондовому ринку. Держава зобов’язується виплатити пред’явнику 100% їхньої вартості, а дохідність облігацій є вищою за банківські депозити.

Крім того, кошти, отримані від ОВДП, не підлягають сплаті податку на доходи.

– Дохідність дуже хороша – вище інфляції, на відміну від банків, які надійні, але їхні відсотки не покривають інфляцію, особливо з урахуванням податку. Тому попит на українські державні облігації зростає. Ми бачимо, що обсяги купівлі облігацій фізичними особами збільшуються, – зауважує інвестиційний банкір Тарас Козак.

Також експерт підкреслив, що з 2018 року у цьому напрямі завдяки діям НБУ для українців з’явилася можливість інвестувати у цінні папери в інших країнах.

– Українці отримали можливість інвестувати за кордон в американські та європейські акції, індекси та інші інструменти. Це стає мейнстримом. Зараз українці можуть купити акції компаній, які вони знають і чиїми послугами користуються. Це Facebook, Amazon, Tesla, – перераховує Тарас Козак.

Земля

Ринок землі в Україні наразі лише набирає обертів. На думку економіста Олексія Куща, мати попит будуть лише великі ділянки, об’єднані у земельні пули. На кількох гектарах землі заробити не вдасться.

Із цим погоджується й інвестиційний банкір Тарас Козак:

– Ринок землі поки лише набирає обертів… Якщо купити один пай, то його адміністрування знижуватиме дохідність. Тому треба трішки почекати, я б не рекомендував зараз бігти та купляти клаптики по 1-2 га в різних регіонах України.

Інвестиції у золото в Україні

Зараз вкладати гроші в дорогоцінні метали експерти не радять, оскільки це доволі ризиковано. За словами Куща, інвестувати гроші у цю сферу вигідно лише у довгостроковій перспективі.

Крім цього, для інвестицій у дорогоцінні метали потрібно вміти визначати цикли економічної активності світової економіки.

– Тут дуже важливо знайти правильну точку входу на цей ринок. Коли світова економіка перебуває на піку свого розвитку, золото менш популярне як резервний актив. Тоді його можна купити за низькою ціною. Коли економіка впадає у кризу, золото починає розглядатися як інструмент хеджування глобальних ризиків. І воно починає зростати в ціні – так відбувається під час кожної кризи, – пояснює Олексій Кущ.

Якщо ж ви маєте намір спрямувати свої інвестиції в Україні, приміром, у золото, експерт радить це робити на початку зростання економіки. А потім за законами циклічності потрібно чекати, коли у світі почнеться глобальна чи мікрокриза, і продавати його.

Інвестувати у біткоїни та інші криптовалюти експерти не радять. Як наголошує Олексій Кущ, цим інструментом варто користуватися тоді, коли втрата цих коштів не принесе вам великих проблем.

Якщо ж у вашому активі є $20-30 тис., вкладати їх у криптовалюти буде ризиковано.