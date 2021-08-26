26 августа Минэкономики обнародовало новую среднюю стоимость литра дизтоплива и бензинов.

В среднем 1 л дизельного топлива (ULSD 10 ppm) будет стоить 21,11 грн, а 1 л бензинов автомобильных (GASOLINE 10 ppm) – 25,53 грн.

Такую сумму объявили на основании расчетов акционерного общества НАК Нафтогаз Украины от 25 августа.

Таким образом стоимость литра дизтоплива подешевеет на 53 копейки, а бензина – на 1,14 грн.

Теперь с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,53 грн за 1 л, дизельного топлива – 28,11 грн за 1 л.

14 мая Кабмин ввел временное государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо на период действия карантина.

Речь идет о предельных уровнях торговой надбавки к средней цене дизельного топлива – не выше 7 грн/л и бензина – не выше 5 грн/л.

НАК Нафтогаз Украины согласно постановлению правительства должен подавать расчеты Министерству экономики трижды в месяц.

Ввели предельные торговые надбавки на топливо из-за необоснованного роста цен на него в розничных сетях.

Источник: Министерство экономики