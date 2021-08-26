26 серпня Мінекономіки оприлюднило нову середню вартість літру дизпалива та бензинів.
У середньому 1 л дизельного палива (ULSD 10 ppm) коштуватиме 21,11 грн, а 1 л бензинів автомобільних (GASOLINE 10 ppm) – 25,53 грн.
Таку суму оголосили на підставі розрахунків акціонерного товариства НАК Нафтогаз України від 25 серпня.
Таким чином вартість літру дизпалива здешевшає на 53 копійки, а бензину – на 1,14 грн.
Тепер з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,53 грн за 1 л, дизельного палива – 28,11 грн за 1 л.
14 травня Кабмін запровадив тимчасове державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо на період дії карантину.
Йдеться про граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива – не вище 7 грн/л і бензину – не вище 5 грн/л.
НАК Нафтогаз України згідно з постановою уряду має подавати розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.
Запровадили граничні торговельні надбавки на паливо через необґрунтоване зростання цін на нього в роздрібних мережах.
Джерело: Міністерство економіки