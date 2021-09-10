Кабинет министров Украины стремится к экономической стабильности в стране, однако не к экономическому росту.

Такое мнение в комментарии Фактам ICTV на полях форума YES Brainstorming выразил эксперт по вопросам национальных экономик стран бывшего СССР, экономист Андерс Аслунд.

– Я вообще не вижу реформ. И здесь нет программы реформ. И мы видим, что в этом году рост будет меньше, чем в прошлом. И, очевидно, что никто в правительстве вообще не беспокоится по поводу реформ. Они хотят макроэкономической стабильности, но не хотят экономического роста, — подчеркнул Аслунд.

Он сообщил, что средний экономический рост в мире в этом году может составить 6,5%.

В то же время в Украине, вероятно, рост экономики составит 3,5%. По словам Аслунда, эти показатели в нашей стране могли бы быть лучше.

– Украина должна была бы иметь больше. Поскольку сейчас высокие цены на экспорт товаров в Украине. Поэтому, очевидно, что правительство имеет другие приоритеты, чем экономический рост и благосостояние народа, — считает Аслунд.

В конце августа этого года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что экономика Украины продолжает восстанавливаться после кризиса, вызванного коронавирусом. В частности, впервые за много месяцев произошел рост в аграрной отрасли – на 2,5%.

По словам главы правительства, активный рост продолжается и в важных секторах промышленности: металлургия в этом году выросла на 7%, машиностроение – на 10%.

Однако Киевская школа экономики спрогнозировала меньший рост ВВП в 2021 году по сравнению с апрельскими ожиданиями. Так, согласно прогнозам, в 2021 году ВВП вырастет до 3,6%. Согласно апрельскому сценарию, этот показатель должен был увеличиться на 4,7%.

Одна из причин изменения прогноза – неудовлетворительные темпы вакцинации от коронавируса и возможные вспышки из-за штамма Дельта.

Однако в 2022 году ожидается рост на 4,4%.

Фото: yes-ukraine.org