Кабінет міністрів України прагне до економічної стабільності в країні, проте не до економічного зростання.

Таку думку в коментарі Фактам ICTV на полях форуму YES Brainstorming висловив експерт з питань національних економік країн колишнього СРСР, економіст Андерс Аслунд.

– Я загалом не бачу реформ. І тут немає програми реформ. І ми бачимо, що цього року зростання буде меншим, ніж минулого. І, очевидно, що ніхто в уряді загалом не непокоїться з приводу реформ. Вони хочуть макроекономічної стабільності, але не хочуть економічного зростання, – наголосив Аслунд.

Він поінформував, що середнє економічне зростання в світі цього року може становити 6,5%.

Водночас в Україні, вірогідно, зростання економіки становитиме 3,5%. За словами Аслунда, ці показники в нашій країні могли б бути кращими.

– Україна повинна була би мати більше. Через те, що зараз високі ціни на експорт товарів в Україні. Тому, очевидно, що уряд має інші пріоритети, ніж економічне зростання та добробут народу, – вважає Аслунд.

Наприкінці серпня цього року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що економіка України продовжує відновлюватися після кризи, спричиненої коронавірусом. Зокрема, вперше за багато місяців відбулося зростання в аграрній галузі – на 2,5%.

За словами очільника уряду, активне зростання триває і у важливих секторах промисловості: металургія цьогоріч зросла на 7%, машинобудування — на 10%.

Однак Київська школа економіки спрогнозувала менше зростання ВВП у 2021 році порівняно з квітневими очікуваннями. Так, згідно з прогнозами, у 2021 році ВВП зросте до 3,6%. Згідно з квітневим сценарієм, цей показник повинен був збільшитися на 4,7%.

Одна з причин зміни прогнозу – незадовільні темпи вакцинації проти коронавірусу та можливі спалахи через штам Дельта.

Однак у 2022 році очікується зростання на 4,4%.

Фото: yes-ukraine.org