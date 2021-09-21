Налоговая амнистия: кому надо подавать декларацию и что будет тем, кто откажется

В Украине с 1 сентября продолжается кампания по добровольному декларированию активов, появившихся в собственности до 1 января 2021 года, и за которые не уплачены налоги. Чиновники уверяли, что это не затронет большинство украинцев, однако лучше сесть и подсчитать.

Если у вас имущество или наличные деньги в Украине, с лишних гривен и метров готовьтесь заплатить 5%. Условно говоря, из каждого миллиона отдадите 50 тыс. грн. На ценные бумаги налог составит 2,5%, а на зарубежные доходы — 9%.

Источник нелегальных доходов открывать не нужно, поэтому не понятно, как быть с деньгами, заработанными, например, криминалом или коррупцией. Лоббисты налоговой амнистии говорят, что придумали ее совсем для другой категории людей — преимущественно для неоформленных наемных работников и мелких предпринимателей, а еще для заробитчат за рубежом.

— Это именно те граждане, которые длительное время получали зарплату в конвертах, это граждане, которые осуществляли предпринимательскую деятельность без ее официального оформления, это граждане, которые получали иностранный доход и также не подавали информацию об имущественном состоянии и доходах, — объяснила Татьяна Мигас, заместитель директора налогового администрирования ГНС Украины.

Могут не беспокоиться о налоговой амнистии украинцы, у которых площадь всех квартир не более 120 кв. м, домов — не более 240 кв. м, у кого только одна машина, земли 2 га, а на счетах — до 4 тыс. грн.

А вот госслужащие, даже если и захотят легализовать свои сбережения, не смогут это сделать.

— Чиновнику запрещается, если он был или остается им с 2005 года, участвовать в налоговой амнистии. Чтобы не было возможности легализовать средства, которые он получил незаконным путем, — подчеркнул глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев.

Простым украинцам, которые зарабатывают условно $1 тыс. на семью, юристы советуют не беспокоиться о предоставлении декларации, но стоит все как следует подсчитать и задуматься о вероятности будущих крупных покупок.

— Если вы планируете делать какие-то покупки стоимостью больше 400 тысяч, будьте готовы к тому, что государство спросит, откуда у вас есть деньги, — объясняет Иван Герасименко, руководитель юридической компании.

По подсчетам чиновников, необлагаемых денег украинцы держат под матрасами около $50 млрд, однако эксперты уверены, что на налоговой амнистии государство вряд ли заработает.

— Есть примеры Индонезии, где миллиарды долларов принесли, а есть примеры Молдовы, где принесли $120 тыс. Поскольку уровень доверия к государству украинцев не высок, вряд ли можем ожидать значительного притока средств, — считает Сергей Фурса, инвестиционный банкир.

Украинцы пока равнодушны к налоговой амнистии и преимущественно считают закон очередным ограблением рядовых граждан.