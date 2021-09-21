Податкова амністія: кому треба подавати декларацію і що буде тим, хто відмовиться

В Україні з 1 вересня триває кампанія з добровільного декларування активів, які з’явилися у власності до 1 січня 2021 року, і за які не були сплачені податки. Чиновники запевняли, що це не зачепить більшість українців, проте краще сісти і підрахувати.

Якщо у вас майно чи готівка в Україні, з зайвих гривень і метрів готуйтеся сплатити 5%. Умовно кажучи, з кожного мільйона віддасте 50 тис. грн. На цінні папери податок складе 2,5%, а на закордонні статки – 9%.

Джерело нелегальних доходів відкривати не потрібно, тому не зрозуміло, як бути з грішми, заробленими, наприклад, криміналом або корупцією. Лобісти податкової амністії кажуть, що вигадали її зовсім для іншої категорії людей – переважно для неоформлених найманих працівників і дрібних підприємців, а ще для заробітчат за кордоном.

– Це саме ті громадяни, які тривалий час отримували зарплату в конвертах, це громадяни, які здійснювали підприємницьку діяльність без її офіційного оформлення, це громадяни, які отримували іноземний дохід і також не подавали інформацію про майновий стан та доходи, – пояснила Тетяна Мігас, заступник директора податкового адміністрування ДПС України.

Можуть не турбуватися щодо податкової амністії українці, у яких площа всіх квартир не більше 120 кв. м, будинків – не більше 240 кв. м, у кого лише одна машина, землі 2 га, а на рахунках – до 4 тис. грн.

А от держслужбовці, навіть якщо й захочуть легалізувати свої заощадження, не зможуть це зробити.

– Чиновнику забороняється, якщо він був чи залишається ним з 2005 року, брати участь у податковій амністії. Щоб не було можливості легалізувати кошти, які він отримав незаконним шляхом, – наголосив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Простим українцям, які заробляють умовно $1 тис. на родину, юристи радять не турбуватися про подання декларації, натомість – все як слід підрахувати і замислитися про ймовірність майбутніх великих покупок.

– Якщо ви плануєте робити якісь покупки, вартість більше 400 тисяч, будьте готові до того, що держава спитає, звідки у вас є гроші, – пояснює Іван Герасименко, керівник юридичної компанії.

За підрахунками посадовців, неоподаткованих грошей українці тримають під матрацами десь $50 млрд, проте експерти впевнені, що на податковій амністії держава навряд чи заробить.

– Є приклади Індонезії, де мільярди доларів принесли, а є приклади Молдови, де принесли $120 тис. Оскільки рівень довіри до держави українців не високий, навряд чи можемо очікувати значного припливу коштів, – вважає Сергій Фурса, інвестиційний банкір.

Українці поки що байдужі до податкової амністії і переважно вважають закон черговим пограбуванням пересічних громадян.