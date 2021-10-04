Український бюджет втрачає мільярди гривень через експорт брухту – ЗМІ

Щорічні втрати українського держбюджету внаслідок вивезення металобрухту з країни досягають 20 млрд грн. Про це йдеться в сюжеті програми Факти телеканалу ICTV.

Експорт брухту приносить всього 3 млрд грн від сплати мита, пояснив голова правління експертної організації CMD Ukraine Ігор Гужва в коментарі телеканалу.

– Водночас ми втратимо можливість отримати 10,5 млрд грн податків від металургійних підприємств, – підкреслив він.

Це надходження до бюджету, які формуються під час переробки лому на готовий сталевий прокат, уточнив Ігор Гужва.

У сюжеті наголошується, що металобрухт є критично важливою сировиною під час виплавки сталі, тому від його наявності залежить, чи працюватимуть в Україні металургійні заводи. Разом із тим вивезення брухту з країни за січень-липень зросло у 20 разів порівняно із тим же періодом 2020 року, до 335 тис. тонн.

Директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов у коментарі телеканалу назвав катастрофічною ситуацію з безконтрольним вивезенням брухту, що створює загрозу зупинки великих метзаводів.

– Металом повинен перш за все перероблятися в Україні, ми вважаємо – це принципово, – заявив директор ФРУ.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Кисилевський назвав стрімкий експорт сталевого брухту таким, що суперечить національним інтересам.

– Якщо ми вибираємо в якості економічного вектора експорт сировини – ми відправляємо наших громадян на заробітки до Польщі, ми знищуємо залишки української промисловості, – підкреслив він.

Водночас обмеження експорту брухту стимулюватиме його переробку в готову продукцію всередині країни, зауважив Кисилевський.

– Це робочі місця для українських громадян, це податки до бюджетів українських міст, – пояснив він.

Кисилевський висловив сподівання на якнайшвидше ухвалення Кабінетом міністрів тимчасового мораторію на експорт сталевого брухту. У сюжеті зазначається, що Міністерство економіки вже розробило та опублікувало проект відповідної постанови Кабміну.

Раніше Факти повідомляли, що українські металурги звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням не допустити зупинку підприємств, де загалом працює понад 600 тис. осіб, і сприяти введенню тимчасової заборони на вивезення брухту.