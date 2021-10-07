Курс валют НБУ на 7 октября 2021 в Украине

Национальный банк Украины на четверг, 7 октября, укрепил курс гривны относительно доллара и евро на 7 и 24 копейки соответственно.

Сейчас 1$ можно приобрести за 26,35 грн. Таким образом американская валюта дешевеет уже более трех дней подряд.

Также евро начал стремительно терять свои позиции, валюта упала в цене за день аж на 24 копейки. Сейчас европейская валюта стоит 30,41 грн/1€.

Кроме того, злотый и рубль несколько подешевели по сравнению с 6 октября.

Курс валют в Украине от НБУ на 07.10:

$1 — 26,35 грн;

€1 — 30,41 грн;

1 польский злотый — 6,62 грн;

10 российских рублей — 3,63 грн.

Ранее эксперты прогнозировали, что курс доллара в Украине во второй месяц осени будет стоить 28 грн.

Среди причин роста курса американской валюты называли политическую нестабильность, обострение борьбы между различными политическими группировками, ожидаемое переформатирование правительства и роста протестной активности населения.

Также экономисты отметили и проблемы в строительном секторе. Так, есть вероятность банкротства некоторых ведущих международных девелоперских компаний.