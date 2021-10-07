Курс валют НБУ на 7 жовтня 2021 в Україні

Національний банк України на четвер, 7 жовтня, зміцнив курс гривні щодо долара та євро на 7 та 24 копійки відповідно.

Наразі 1$ можна придбати за 26,35 грн. Таким чином американська валюта дешевшає вже більше трьох днів поспіль.

Також євро почав стрімко втрачати свої позиції, валюта впала в ціні за день аж на 24 копійки. Наразі європейська валюта коштує 30,41 грн/1€.

Окрім того, злотий та рубль дещо здешевшали порівняно з 6 жовтня.

Курс валют в Україні від НБУ на 07.10:

$1 – 26,35 грн;

€1 – 30,41 грн;

1 польський злотий – 6,62 грн;

10 російських рублів – 3,63 грн.

Раніше експерти прогнозували, що курс долара в Україні у другий місяць осені коштуватиме 28 грн.

Серед причин зростання курсу американської валюти називали політичну нестабільність, загострення боротьби між різними політичними угрупованнями, очікуване переформатування уряду та зростання протестної активності населення.

Також економісти відзначили і проблеми у будівельному секторі. Так, є вірогідність банкрутства деяких провідних міжнародних девелоперських компаній.