Микрофинансовые организации обяжут предоставлять на своих сайтах полную стоимость кредита для потребителя. Национальный банк Украины утвердил требования, согласно которым запретят показывать в рекламе только ставку в 0%.

Согласно постановлению НБУ, небанковские финансовые учреждения должны предоставлять полную информацию о кредитовании и полной стоимости. Документ вступает в силу в пятницу, 8 октября.

Такие требования будут касаться онлайн-ресурсов микрофинансовых организаций, информации в рекламе, информирования во время пользование кредитом и особенностей представления информации о микрокредитах.

Через три месяца учреждения должны подавать полную информацию на сайте об услугах в едином унифицированном формате. Гражданин должен иметь возможность загрузить файл с исчерпывающими данными.

Какая информация должна быть

на сайтах микрофинансовых организаций

общая стоимость кредита со всеми комиссиями и платежами (комиссии третьих лиц и платежей за сопроводительные услуги, в частности, страховой компании, государственного регистратора, нотариуса);

реальная годовая процентная ставка, сроки и суммы;

условия досрочного возврата;

санкции в случае нарушения условий кредитования и прочее.

А уже через полгода на онлайн-сайтах учреждений должны отражаться калькуляторы, в котором потребитель сможет рассчитать расходы на кредит, учитывая выбранные условия кредитования.

В Национальном банке Украины отметили, что гражданин должен иметь возможность полностью ознакомиться с условиями предоставления услуг и сравнить с аналогичным предложением другого финучреждения или банка.

Через три месяца на сайтах микрофинансовых организаций должен быть четкий перечень малейшего необходимой информации. Среди них — полное название и контактная информация финансового учреждения, сведения о лицензии на услугу по предоставлению кредитов, характеристики кредита в стандартизированном формате.

В то же время при предоставлении услуг финучреждения должны информировать клиента через выбранный им канал для коммуникации: смс-информирование, мессенджер или личный кабинет клиента на онлайн-сайте.

В Нацбанке Украины отметили, что реклама кредитов не должна вводить в заблуждение. В частности, нельзя указывать только процентные ставки на уровне 0% или 0,01%. В рекламе должны указывать реальную годовую процентную ставку, наибольшую сумму и срок кредитования.