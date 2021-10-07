Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Україна Надзвичайні події Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Юлія Захарченко |

Нацбанк зобов’язав фінустанови вказувати повну вартість кредитів

бюджет

Мікрофінансові організації зобов’яжуть надавати на своїх сайтах повну вартість кредиту для споживача. Національний банк України затвердив вимоги, згідно з якими заборонять показувати у рекламі лише ставку у 0%.

Згідно з постановою правління НБУ, небанківські фінансові установи мають надавати повну інформацію про послугу кредитування та повну вартість. Документ набирає чинності у п’ятницю, 8 жовтня.

Такі вимоги стосуватимуться онлайн-ресурсів мікрофінансових організацій, інформації у рекламі, інформування під час користування кредитом та особливостей подання інформації про мікрокредити.

Через три місяці установи мають подавати повну інформацію на сайті про послуги в єдиному уніфікованому форматі. Громадянин повинен мати можливість завантажити файл з вичерпними даними.

Яка інформація має бути
на сайтах мікрофінансових організацій

  • загальна вартість кредиту зі всіма комісіями та платежами (комісії третіх осіб та платежів за супровідні послуги, зокрема, страхової компанії, державного реєстратора, нотаріуса);
  • реальна річна відсоткова ставка, терміни та суми;
  • умови дострокового повернення;
  • санкції у разі порушення умов кредитування та інше.

А вже через пів року на онлайн-сайтах установ мають відображатися калькулятори, в якому споживач зможе розрахувати витрати на кредит, враховуючи обрані умови кредитування.

У Національному банку України зазначили, що громадянин повинен мати можливість повністю ознайомитися з умовами надання послуг та порівняти з аналогічною пропозицією іншої фінустанови або банку.

Читайте
Доступна іпотека в Україні: ставки за кредитом хочуть зменшити до 5%

Через три місяці на сайтах мікрофінансових організацій має бути чіткий перелік щонайменшої необхідної інформації. Серед них – повна назва та контактна інформація фінансової установи, відомості про ліцензію на послугу з надання кредитів, характеристики кредиту в стандартизованому форматі.

Водночас під час надання послуг фінустанови мають інформувати клієнта через обраний ним канал для комунікації: смс-інформування, месенджер чи особистий кабінет клієнта на онлайн-сайті.

У Нацбанку України наголосили, що реклама кредитів не має вводити в обману. Так, не можна зазначати лише відсоткові ставки на рівні 0% або 0,01%. У рекламі мають вказувати реальну річну відсоткову ставку, найбільшу суму та термін кредитування.

Джерело: НБУ

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка