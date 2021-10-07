Мікрофінансові організації зобов’яжуть надавати на своїх сайтах повну вартість кредиту для споживача. Національний банк України затвердив вимоги, згідно з якими заборонять показувати у рекламі лише ставку у 0%.
Згідно з постановою правління НБУ, небанківські фінансові установи мають надавати повну інформацію про послугу кредитування та повну вартість. Документ набирає чинності у п’ятницю, 8 жовтня.
Такі вимоги стосуватимуться онлайн-ресурсів мікрофінансових організацій, інформації у рекламі, інформування під час користування кредитом та особливостей подання інформації про мікрокредити.
Через три місяці установи мають подавати повну інформацію на сайті про послуги в єдиному уніфікованому форматі. Громадянин повинен мати можливість завантажити файл з вичерпними даними.
Яка інформація має бути
на сайтах мікрофінансових організацій
- загальна вартість кредиту зі всіма комісіями та платежами (комісії третіх осіб та платежів за супровідні послуги, зокрема, страхової компанії, державного реєстратора, нотаріуса);
- реальна річна відсоткова ставка, терміни та суми;
- умови дострокового повернення;
- санкції у разі порушення умов кредитування та інше.
А вже через пів року на онлайн-сайтах установ мають відображатися калькулятори, в якому споживач зможе розрахувати витрати на кредит, враховуючи обрані умови кредитування.
У Національному банку України зазначили, що громадянин повинен мати можливість повністю ознайомитися з умовами надання послуг та порівняти з аналогічною пропозицією іншої фінустанови або банку.
Через три місяці на сайтах мікрофінансових організацій має бути чіткий перелік щонайменшої необхідної інформації. Серед них – повна назва та контактна інформація фінансової установи, відомості про ліцензію на послугу з надання кредитів, характеристики кредиту в стандартизованому форматі.
Водночас під час надання послуг фінустанови мають інформувати клієнта через обраний ним канал для комунікації: смс-інформування, месенджер чи особистий кабінет клієнта на онлайн-сайті.
У Нацбанку України наголосили, що реклама кредитів не має вводити в обману. Так, не можна зазначати лише відсоткові ставки на рівні 0% або 0,01%. У рекламі мають вказувати реальну річну відсоткову ставку, найбільшу суму та термін кредитування.