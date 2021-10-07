Мікрофінансові організації зобов’яжуть надавати на своїх сайтах повну вартість кредиту для споживача. Національний банк України затвердив вимоги, згідно з якими заборонять показувати у рекламі лише ставку у 0%.

Згідно з постановою правління НБУ, небанківські фінансові установи мають надавати повну інформацію про послугу кредитування та повну вартість. Документ набирає чинності у п’ятницю, 8 жовтня.

Такі вимоги стосуватимуться онлайн-ресурсів мікрофінансових організацій, інформації у рекламі, інформування під час користування кредитом та особливостей подання інформації про мікрокредити.

Через три місяці установи мають подавати повну інформацію на сайті про послуги в єдиному уніфікованому форматі. Громадянин повинен мати можливість завантажити файл з вичерпними даними.

Яка інформація має бути

на сайтах мікрофінансових організацій

загальна вартість кредиту зі всіма комісіями та платежами (комісії третіх осіб та платежів за супровідні послуги, зокрема, страхової компанії, державного реєстратора, нотаріуса);

реальна річна відсоткова ставка, терміни та суми;

умови дострокового повернення;

санкції у разі порушення умов кредитування та інше.

А вже через пів року на онлайн-сайтах установ мають відображатися калькулятори, в якому споживач зможе розрахувати витрати на кредит, враховуючи обрані умови кредитування.

У Національному банку України зазначили, що громадянин повинен мати можливість повністю ознайомитися з умовами надання послуг та порівняти з аналогічною пропозицією іншої фінустанови або банку.

Через три місяці на сайтах мікрофінансових організацій має бути чіткий перелік щонайменшої необхідної інформації. Серед них – повна назва та контактна інформація фінансової установи, відомості про ліцензію на послугу з надання кредитів, характеристики кредиту в стандартизованому форматі.

Водночас під час надання послуг фінустанови мають інформувати клієнта через обраний ним канал для комунікації: смс-інформування, месенджер чи особистий кабінет клієнта на онлайн-сайті.

У Нацбанку України наголосили, що реклама кредитів не має вводити в обману. Так, не можна зазначати лише відсоткові ставки на рівні 0% або 0,01%. У рекламі мають вказувати реальну річну відсоткову ставку, найбільшу суму та термін кредитування.