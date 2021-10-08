НАБУ провели обыски и вручили подозрение еще одному фигуранту дела о краже $400 тыс. со счетов АРМА.

7 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в доме и на рабочем месте начальника 1 отдела Управления менеджмента активов АРМА Егора Сигарева.

Об этом редакции сообщили источники в НАБУ, предоставив подтверждающие документы.

Ходатайство о проведении обыска 29 сентября подписала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Высший антикоррупционный суд удовлетворил это ходатайство в тот же день.

Сейчас НАБУ осуществляют досудебное расследование №4202000000002497, в рамках которого чиновники АРМА — бывший временно исполняющий обязанности председателя главы АРМА Виталий Сигидин, его заместитель Владимир Павленко и руководитель управления менеджмента активов Вахтанг Бочоришвили — подозреваются в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 5 ст. 191 УК).

Речь идет о похищении $400 тыс. со счетов АРМА. Средства принадлежали киевскому бизнесмену Сергею Кисилеву.

После проведения обыска детективы НАБУ вручили Егору Сигареву подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК. По версии следствия, именно он является главным организатором кражи $400 тыс. со счетов АРМА.

Согласно постановлению ВАКС об обосновании необходимости проведения обыска по месту жительства и работы Сигарева, в конце ноября 2020 года Егор Сигарев склонил адвоката Дениса Сердюка к участию в завладении средствами $400 тыс., находившимися в управлении АРМА.

По словам Сердюка, уже после реализации этого преступного плана он передал часть незаконно добытых средств — $70 тыс. — лично Егору Сигареву.

Во время обыска правоохранители изъяли рабочие документы, касающиеся активов, управлением которых занимался Сигарев.

Также НАБУ осуществляют досудебное расследование в этом уголовном производстве и по фактам совершения иных преступлений: по ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч. 3 ст. 28 (преступление, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере), ч. 4 ст. 358 (подделка документов) УК Украины.

Напомним, в июле 2021 года Печерский районный суд города Киева отстранил от занимаемых должностей подозреваемых сотрудников АРМА: Виталия Сигидина, Владимира Павленко и Вахтанга Бочоришвили. При этом, для них была избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Новым временно исполняющим обязанности главы АРМА был назначен Дмитрий Жоравович.

Новый временно исполняющий обязанности не инициировал проведение служебного расследования относительно незаконного завладения средствами со счетов АРМА. Виталий Сигидин и Владимир Павленко написали заявления об увольнении по собственному желанию, и не получили выговоров.

Зато несмотря на статус подозреваемого в особо тяжком преступлении (ч. 5 ст. 191 УК) Вахтанг Бочоришвили возглавил другое подразделение в структуре АРМА — отдел договорной работы Управления правового обеспечения.