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Вікторія Гірко |

Рада виділила додатково майже 40 млрд грн з бюджету-2021: на що спрямують кошти

верховна рада

Верховна Рада ухвалила закон №6052 про внесення змін до державного бюджету України на 2021 рік і збільшила видатки на деякі сфери.

За відповідне рішення проголосували 256 народних депутатів. Закон збільшує загальний фонд державного бюджету на 39,41 млрд грн та виділяє додаткове фінансування невідкладних потреб соціального спрямування та інфраструктурних проектів.

Зокрема, на забезпечення державної соціальної підтримки на оплату житлово-комунальних послуг (субсидії) спрямують додатково 12 млрд грн.

Ще 5,7 млрд грн виділили, щоб покрити дефіцит на виплату грошового забезпечення ЗСУ. А 2 млрд грн витратять на оплату пакету послуг стаціонарної допомоги пацієнтам з коронавірусом.

Найбільше, 15 млрд грн, із держбюджету виділять Укравтодору на Велике будівництво. Ще 1 млрд грн використають на покриття боргів за заробітною платою перед шахтарями.

Тим часом наприкінці вересня уряд представив держбюджет на 2022 рік у Верховній Раді. Серед пріоритетних сфер фінансування у Кабміні визначили: охорону здоров’я, освіту, підтримку ветеранів, посилення обороноздатності та безпеки держави, розвиток інфраструктури, цифровізацію.

Зокрема, планується в 1,6 раза підвищити зарплати медпрацівників, а також збільшити розмір стипендій студентів і на 100% забезпечити житлом ветеранів АТО, які перебувають у черзі.

Джерело: Верховна Рада

Фото: УНІАН

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