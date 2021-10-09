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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Дмитро Кудрявцев |

В Приват24 сообщили о техническом сбое

приватбанк банкомат

В субботу, 9 октября, в работе приложения Приват24 произошел технический сбой.

Из-за неполадок возможны задержки при проведении платежей.

Как уточнили в ПриватБанке, специалисты уже начали устранять проблему.

По словам представителя финансового учреждения Олега Серги, банк приносит извинения у клиентов за временные неудобства.

Финучреждение посоветовало пользователям приложения проверять статус своих платежей в архиве.

По его словам, если платеж завис, придется подождать, чтобы не проводить повторный, иначе деньги будут списаны дважды. В противном случае, они вернутся в тот же момент, когда будет устранена проблема.

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Как отметила одна из клиенток ПриватБанка, она не смогла прислать средства на другую карту со своего счета, а на горячей линии ей сообщили о технических неполадках. Тем временем, после обеда в банке проинформировали о том, что проблема устранена.

Источник: Громадське

Фото: Depositphotos

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