У Приват24 повідомили про технічний збій

У суботу, 9 жовтня, в роботі додатка Приват24 стався технічний збій.

Через неполадки можливі затримки при проведенні платежів.

Як уточнили в ПриватБанку, фахівці вже почали усувати проблему.

За словами представника фінансової установи Олега Серги, банк просить вибачення у клієнтів за тимчасові незручності.

Фінустанова порадила користувачам додатка перевіряти статус власних платежів у архіві.

За його словами, якщо платіж затримався, доведеться почекати, щоб не проводити повторний, інакше гроші буде списано двічі. В іншому випадку, вони повернуться того ж часу, коли буде усунено проблему.

Як зазначила одна з клієнток ПриватБанку, вона не змогла надіслати кошти на іншу карту зі свого рахунку, а на гарячій лінії їй повідомили про технічні неполадки. Тим часом, після обіду в банку проінформували про те, що проблему усунено.