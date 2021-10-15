Чи вистачить газу населенню України: Вітренко дав відповідь

Потреба населення України в газі перевищує власний видобуток.

Про це розповів голова правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко.

– Якщо подивитися, скільки споживає населення, то це перевищує власний видобуток, – сказав Вітренко.

За його словами, під час правління попереднього керівництва спостерігалася тенденція до скорочення видобутку блакитного палива.

Він зазначив, що програму 20/20 не виконали взагалі ані за новими, ані за старими ліцензіями. Вона гарантувала більше на три мільярди кубів на рік, що дало б можливість не імпортувати газ.

Як наголосив Вітренко, в Україні не вистачає близько півмільярди-мільярд кубів газу власного видобутку, щоб покрити всі потреби населення країни.

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Цей розрахунок буде вірним, якщо не брати до уваги споживання населенням безпосередньо та газ на централізоване опалення.

Вітренко також додав, що Укргазвидобування забезпечує замість 14 мільярдів – 12,7-12,8 мільярди кубів, а населення споживає близько 13,5 млрд в залежності від середньої температури.

Фото: Facebook Миненергетики