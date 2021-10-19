Национальная компания Нафтогаз будет увеличивать добычу нефти и газа. Об этом сообщил глава правления Юрий Витренко во время выступления на Киевской конференции Ньюфолк НКЦ Бурение. Интенсификация. Экология и охрана труда.

— Нам нужно как можно скорее обеспечить реальный и значительный рост добычи.

Витренко отметил, что для увеличения добычи нефти продолжается трансформация национальной нефтедобывающей компании Укрнафта.

— У нас продолжается работа по трансформации Укрнафты. Мы хотим использовать возможности национальной компании для того, чтобы нефтяной потенциал, который есть в Украине, использовать более эффективно.

Также председатель правления НАК Нафтогаз рассказал, что компания намерена увеличивать объемы производства биогаза.

— Это можно делать везде в Украине. Для этого могут использоваться как бытовые отходы, сельского хозяйства, агробизнеса, растениеводства, животноводства, деревообрабатывающая промышленность …

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в течение 2021-2022 годов Украина планирует увеличить добычу газа на 10%. Соответствующее задача стоит перед НАК Нафтогаз.

По мнению Шмыгаля, увеличение добычи газа поможет Украине стать энергонезависимой.

Читайте: 10 млрд кубометров в год: в Укргаздобыче оценили объемы будущих месторождений