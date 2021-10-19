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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Богданова |

Нафтогаз планує збільшити видобуток нафти – Вітренко

юрій вітренко

Національна компанія Нафтогаз буде збільшувати видобуток нафти та газу. Про це повідомив голова правління Юрій Вітренко під час виступу на Київській конференції Ньюфолк НКЦ Буріння. Інтенсифікація. Екологія та охорона праці.

– Нам потрібно якомога швидше забезпечити реальне та значне зростання видобутку.

Вітренко наголосив, що для збільшення видобутку нафти триває трансформація національної нафтовидобувної компанії Укрнафта.

– У нас триває робота щодо трансформації Укрнафти. Ми хочемо використовувати можливості національної компанії для того, щоб нафтовий потенціал, який є в Україні, використовувати більш ефективно.

Також голова правління НАК Нафтогаз розповів, що компанія має намір збільшувати обсяги виробництва біогазу.

– Це можна робити повсюди в Україні. Для цього можуть використовуватися як побутові відходи, сільського господарства, агробізнесу, рослинництва, тваринництва, деревообробна промисловість…

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що протягом 2021-2022 років Україна планує збільшити видобуток газу на 10%. Відповідне завдання стоїть перед НАК Нафтогаз.

На думку Шмигаля, збільшення видобутку газу допоможе Україні стати енергонезалежною.

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