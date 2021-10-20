Олеся Маркітан, програміст за освітою, все життя пропрацювала журналісткою, але рік тому створила бізнес, присвячений її пристрасті – варенню. Жінка сама складає рецепти, варить крафтові джеми та соуси, і сьогодні баночки з її брендом Повод есть розходяться тисячами.

Тривалий час Олеся Маркітан готувала репортажі для одного з національних телеканалів, потім із чоловіком створила агентство новин Херсонщини. Коли стало вже і нецікаво, і тяжко, адже все життя у відрядженнях, Олеся вирішила зупинитися. Спробувала роботу в держслужбі, але змушена була зробити паузу.

Понад рік тому звернулася до центру зайнятості, щоби підшукали навчання чи роботу, але там їй відповіли доволі некоректно, що в 51 рік на ринку праці немає на що розраховувати.

Водночас там випадково почула про тренінг та конкурс на відкриття власної справи від Міжнародної організації праці. Кошти виділяв данський уряд. Жінка ризикнула, подалася і перемогла.

– Я все життя навчаюся, шукаю щось нове і цікаве. Але коли я писала бізнес-план, чесно кажучи, ще до кінця не була впевнена, що я справді відкрию свій бізнес. Тим паче, що бізнес мав бути пов’язаний із туризмом. Та тут допомогло моє захоплення – кулінарія. Я 20 років вела кулінарний блог, навіть програму на місцевому телебаченні. І моя найбільша пристрасть була – варити варення. Я його готувала з усього, що мені траплялося на очі. Спочатку на мене всі бурчали, переступали через баночки, які були всюди, і я вирішила, що варення – це і може бути моя справа, – розповідає Олеся Маркітан.

Власна справа мала бути пов’язана з туризмом. І саме на тренінгу пані Олесі підказали, що варення – це теж візитівка регіону.

– Мене навчили і допомогли підрахувати, скільки ж коштує одна банка мого варення. Бо коли ми готуємо вдома, то рахуємо лише ягоди, цукор і, може, ще сам слоїк. От і вся собівартість. Працю ж ми не рахуємо. А тут усе обґрунтували, і з цим я вже вийшла на захист бізнес-плану, – ділиться пані Олеся.

Жінка пройшла навчання, отримала грант на суму $3 тис. на закупівлю обладнання, зареєструвала ФОП, зареєструвала виробничі потужності (якщо рослинне виробництво, достатньо документа про реєстрацію).

Паралельно з цим вирішила, що варення – продукт почасти сезонний, тому розширила свою продукцію гострими ягідними соусами.

– Взагалі щороку я хочу, щоб оновлювався перелік смаків. Зараз їх понад 250. Це варення, джеми, сиропи, конфітюри, соуси. Причому більшість сировини саме місцева, з Херсонщини. Тобто слива – херсонська, трави та спеції – херсонські. Наприклад, слива з херсонською гірчицею або слива з лемурійською сіллю. Тішить, що і фермери місцеві теж намагаються експериментувати. Для мене знайомий вирощує ківі саме на Херсонщині, інжир теж уже місцевий. Є простір для фантазії, – каже пані Олеся.

Крім того, бізнес Олесі руйнує і стереотипи про Херсонщину. Бо ж Херсон знають лише за кавунами і помідорами, але цей край багатий і ягодами, які тут, до речі, дуже мало переробляють. Переважає лише шокова заморозка і просто продаж оптом.

– Виходить, у мене немає конкурентів, але водночас мій конкурент – кожен місцевий житель, адже кожен займається заготівлею варення. І в кожного є бабуся чи мама, яка готує краще. І я ніколи не сперечаюся, тому що я сама люблю варення, яке готує моя мама, і в мене таке не виходить. Але ті, хто брав спершу одну баночку, потім дві, тепер уже просто замовляють на зиму партію від 50 баночок. Тому що не всі встигають стояти біля плити або просто не люблять готувати, – каже пані Олеся.

Вартість продукту – 95 грн, адже сюди входить і закупівля сировини, і дорогі та рідкісні інгредієнти, і офіс, і просування.

Отримання гранту від Міжнародної організації праці допомогло пані Олесі закупити додаткове обладнання – великий холодильник, додаткові індукційні плити, спеціальні товстостінні каструлі. І вона працює над розширенням далі.

– Зараз ми облаштовуємо невеликий цех, де все буде вже максимально професійне. А в приміщенні, де я зараз готую, буду проводити майстер-класи, тут буде офіс, презентаційна частина нашого бізнесу. У нас приватний будинок, тому все поряд. Бо я варю весь час – о 4-й ранку чи о 6-й ранку, до 16 год на добу я варю, тому важливо, щоб усе було поряд. Я готую сама, мені допомагає лише чоловік. Іноді кілька людей допомагають мені під час заготівлі. Поки що делегувати комусь більшість роботи я не готова, бо це суто моє, хоча я розумію, що до цього йде, бо далі плануємо розвиватися і розширюватися, – каже Олеся Маркітан.

Сайт пані Олеся створила сама. Соцмережі веде теж сама. Всі доходи від продажу інвестує. Жартує, що зарплату собі ще не призначила. Але розвиток очевидний. Якщо в перші місяці вдавалося продавати з десяток одиниць продукту, то сьогодні в найкращі місяці буває до 2 тис.

Планів у підприємиці багато: окрім нового цеху, відкрити дегустаційне кафе, де можна було б стежити за приготуванням варення і тут же його скуштувати та придбати. Із амбітніших цілей – вихід на європейський ринок.

Уже сьогодні серед її клієнтів є чимало іноземців, тож продукт матиме попит, впевнена жінка. Також хоче отримати ХАССП. Це перелік документів системи HACCP (ХАССП), які необхідно розробити та впровадити оператору ринку харчової продукції для успішного проходження державних перевірок від Держпродспоживслужби.

– Я мрію захопити західний ринок. Я пройшла кілька курсів навчання і розумію, що це станеться нескоро, але я приглядаюся, куди рухатися, що треба враховувати, на які аспекти слід звертати увагу. Я намагаюся привчати себе до тих стандартів, яких вимагатиме Європа. На це зважали і коли розпочинали облаштування нового цеху, – каже пані Олеся.

Усім, хто хоче розпочати власну справу, радить максимально все прораховувати і не приймати рішень під впливом емоцій.

Інвестиції: $3,3 тис. (грант $3 тис. + власні $300)

Податки: від 2 тис. грн на місяць залежно від продажу

Оборот за рік зріс у сотні разів. На початку продавала 10 одиниць на місяць, зараз до 2 тис.

Як відкрити ФОП з виробництва варення – покроково

У виробництві варення та джемів потрібно врахувати як загальні, так і специфічні моменти, наголошує адвокат, партнер АО Адвокатська сім’я Лисенко Ганна Лисенко.

Для тих, хто бажає відкрити бізнес саме в цій сфері, фахівець окреслила всі кроки, необхідні для початку справи.

Перший крок – це узаконення підприємницької діяльності, тобто державна реєстрація або як ФОП, або як юридичної особи, наприклад ТОВ.

З огляду на те, що закуповувати товар, варення та джеми будуть, найімовірніше, інші компанії чи магазини, доцільно реєструватись як ФОП, обирати третю групу спрощеної системи оподаткування.

На спрощеній системі оподаткування дозволено перебувати ФОПам з річним доходом до 1 167 розмірів мінімальної заробітної плати станом на 1 січня звітного року (у 2021 році – 7 200 000,00 грн).

Під час реєстрації підприємницької діяльності основним КВЕДом стане 10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів. Доцільно обрати додаткові КВЕДи, пов’язані з вантажними перевезеннями, наприклад 52.29. Кількість додаткових КВЕДів не обмежена, тому можна обрати з запасом.

Другим кроком є налагодження виробництва

Після встановлення обладнання, але не пізніше 10 календарних днів перед початком виробництва слід провести реєстрацію виробничих потужностей в територіальному органі Держпродспоживслужби.

Для цього потрібно подати заяву про реєстрацію потужностей оператору ринку, наприклад на порталі Дія (час заповнення – 5-7 хвилин), або поштою чи особисто в територіальному органі Держпродспоживслужби.

Водночас потужностями вважається весь комплекс із виготовлення загалом, тобто лінія виробництва, а не конкретний агрегат.

Отримувати експлуатаційний дозвіл не потрібно, оскільки виробництво джемів повністю рослинне (ст. 23 Закону України Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів).

В заяві про державну реєстрацію потужності слід зазначити: найменування компанії, ідентифікаційний код ФОПа або ЄДРПОУ юрособи, її місцеперебування, назву (опис) потужності, її адресу, заплановані види діяльності та перелік харчових продуктів, виробництво та/або обіг яких планується здійснювати, вид оператора ринку (суб’єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва).

Реєстрація, як правило, відбувається швидко, до 10 днів. Якщо за встановлений 10-денний термін вам не надійшло повідомлення про реєстрацію чи відмову в реєстрації виробничих потужностей протягом 15 днів, то ви можете розпочинати свою діяльність за принципом мовчазної згоди (ст. 25 Закону України Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів).

Якщо планується виробляти еко- чи біоджем, то додатково треба отримати екологічний сертифікат, що є підставою для надання права на застосування екологічного маркування на банках з варенням.

Порядок та умови отримання такого сертифіката передбачені Законом України Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.

Третім кроком є підготовка договорів із контрагентами

За допомогою юриста підготувати проекти договорів купівлі-продажу джемів майбутнім оптовим покупцям, де передбачити порядок та терміни поставки товару, їх оплату та відповідальність за порушення домовленостей, наприклад, несвоєчасну оплату або повернення товару.

Четвертим кроком є налагодження кадрової роботи на виробництві

Для цього завчасно варто подбати про шаблони трудових договорів з працівниками, в яких одразу передбачити всі умови праці (розмір з/п, графік та місце роботи, посадові обов’язки, правила внутрішнього трудового розпорядку, матеріальну відповідальність (за необхідності) тощо). А також підготувати штатний розпис, особові картки працівників, журнали наказів, графік щорічних відпусток та інше.