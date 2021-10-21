Нафтогаз надеется на стабилизацию цены на газ весной 2022 года — Витренко

Нафтогаз рассчитывает, что до мая 2022 года цена на газ стабилизируется, благодаря чему в годовом тарифе стоимость голубого топлива для населения может быть на приемлемом уровне.

Об этом сообщил глава правления компании Юрий Витренко.

— Мы надеемся, что до мая цена нормализуется, и когда мы будем фиксировать цены на следующий период, то будем делать это на приемлемом уровне для большинства украинских потребителей, — объяснил он.

Кроме того, Юрий Витренко добавил, что в перспективе Нафтогаз настроен на увеличение добычи газа до такого уровня, который даст возможность вообще отказаться от импорта голубого топлива.

В начале октября цены на газ в Европе начали бить рекорды. Фьючерсы на газ показывали отметку в $1 700 за тыс. куб. м.

Рост стоимости газа связывают с несколькими факторами. Во-первых, это низкие запасы голубого топлива в европейских хранилищах в преддверии зимы. Сейчас они находятся на 10-летнем минимуме. Во-вторых, перебои с поставками газа из России и давление РФ на фоне попыток запуска газопровода Северный поток-2.

В Нацбанке объяснили, что мировой рост цен на газ, который наблюдается на глобальных рынках, на нынешних тарифах для украинцев почти не скажется.

В то же время во многом реальное влияние подорожания газа будет зависеть от его стоимости в следующем году, которая будет закладываться в новые годовые контракты для домохозяйств.