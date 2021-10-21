Нафтогаз сподівається на стабілізацію ціни на газ навесні 2022 року – Вітренко

Нафтогаз розраховує, що до травня 2022 року ціна на газ стабілізується, завдяки чому у річному тарифі вартість блакитного палива для населення може бути на прийнятному рівні.

Про це повідомив голова правління компанії Юрій Вітренко.

– Ми сподіваємося, що до травня ціна нормалізується, і коли ми будемо фіксувати ціни на наступний період, то робитимемо це на прийнятному рівні для більшості українських споживачів, – пояснив він.

Крім того, Юрій Вітренко додав, що у перспективі Нафтогаз налаштований на збільшення видобутку газу до такого рівня, який дасть можливість взагалі відмовитися від імпорту блакитного палива.

На початку жовтня ціни на газ в Європі почали бити рекорди. Ф’ючерси на газ показували позначку в $1 700 за тис. куб. м.

Зростання вартості газу пов’язують з кількома факторами. По-перше, це низькі запаси блакитного палива в європейських сховищах напередодні зими. Наразі вони перебувають на 10-річному мінімумі. По-друге, перебої з постачанням газу з Росії та тиск РФ на тлі спроб запуску газопроводу Північний потік-2.

У Нацбанку пояснили, що світове зростання цін на газ, яке спостерігається на глобальних ринках, на цьогорічних тарифах для українців майже не позначиться.

Натомість багато в чому реальний вплив здорожчання газу залежатиме від його вартості наступного року, що закладатиметься в нові річні контракти для домогосподарств.