Мировой рост цен на газ, который наблюдается на глобальных рынках, на нынешних тарифах для украинцев почти не скажется.

Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук. Он отметил, что во многом реальное влияние подорожания газа будет зависеть от его стоимости в следующем году, которая будет закладываться в новые годовые контракты для домохозяйств.

— Наверное, всех интересует повышение цен на газ, которое происходит сейчас на мировых рынках, несмотря на некоторую коррекцию в течение последней недели. По нашему мнению, на нынешних тарифах это почти не скажется, учитывая действие годовых контрактов для домохозяйств. Если говорить о следующем годе, то, конечно, мы видим определенные проинфляционные риски, — объяснил он.

В конце сентября цена на газ в Европе установила новый рекорд и впервые превысила $ 1000 за тысячу кубометров. А уже в начале октября фьючерсы на газ показали отметку в $1 277 за тысячу кубометров.

Причиной подорожания газа называют ограничение поставок голубого топлива российским Газпромом в надежде сертификации газопровода Северный поток-2.

Но министр энергетики Украины Герман Галущенко уже заверил, что стоимость газа для бытовых потребителей будет оставаться стабильной в течение всего отопительного сезона. Он отметил, что на сегодня в газовых хранилищах 18,8 млрд куб. м газа.