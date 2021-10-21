Національний банк погіршив прогноз зростання економіки України (ВВП) у 2021 році з 3,8% до 3,1%.

Як розповів сьогодні на брифінгу голова НБУ Кирило Шевченко, погіршення прогнозу зростання ВВП України зумовлене впливом пандемії коронавірусу, ускладненням епідемічної ситуації та різким підвищенням цін на енергоносії (зокрема на газ).

– Вплив пандемії виявився тривалішим і суттєвішим. Це разом із наслідками від різкого підвищення цін на газ зумовило слабші результати економіки України в першому півріччі. З огляду на це, Національний банк переглянув прогноз зростання економіки в 2021 році з 3,8% до 3,1%, – наголосив Шевченко.

В НБУ прогнозують, що складна ситуація на ринку енергоносіїв негативно вплине на українську промисловість, що позначиться на темпах відновлення економіки України й наступного року. А тому Національний банк погіршив прогноз зростання ВВП у 2022 році з 4% до 3,8%.

Водночас у 2023 році економіка нашої країни, згідно з прогнозом, зросте на 4%.

В НБУ наголошують, що зростанню економіки України сприятиме вакцинація проти коронавірусу, яка допоможе уникнути локдаунів, а також відновлення світової економіки та розширення внутрішнього попиту.