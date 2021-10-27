У межах великої приватизації пішов з молотка Перший київський машинобудівний завод (колишній завод Більшовик, – Ред.). Його продали на аукціоні Фонду державного майна.

Стартова ціна торгів була 1,39 млрд грн. Учасники могли підвищувати ціну на 20 млн грн. У підсумку відбулося зростання ціни у два кроки і завод продали за 1 429 017 000 грн ТОВ Дженерал Комерс. Також на нього претендували компанії ІДК Каскад та Інвест Новація.

Компанія ТОВ Дженерал Комерс отримала контрольний пакет акцій заводу (100%), що був заснований у 1881 році.

За умовами приватизації, затвердженими Кабміном, новий власник має інвестувати у модернізацію об’єкта щонайменше 57 млн грн протягом трьох років. Новий власник також повинен погасити заборгованість у розмірі понад 400 млн грн та зберегти частину потенційного виробництва на майданчику у Києві чи Жашкові.

Переможець аукціону повинен протягом 10 днів підписати договір купівлі-продажу та протягом 30 днів перерахувати гроші до державного бюджету.

У Фонді держмайна зазначили, що це перший успішний об’єкт великої приватизації протягом останніх 15 років. До цього таким великим об’єктом була Криворіжсталь (АрселорМіттал).

Завод Більшовик заснований наприкінці XIX століття. Підприємство виробляло устаткування для цукроварень. ПКМЗ за останні роки накопичив борги на майже 500 млн грн, а щороку в середньому приносить збитку на 20 млн грн.

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Джерело: Фонд держмайна

Джерело: Фонд держмайна