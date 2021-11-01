З початку року заробітчани перерахували в Україну понад $10 млрд

За дев’ять місяців 2021 року (у період січень-вересень) обсяг приватних грошових переказів з-за кордону в Україну досяг $10,339 млрд. Це на 19,2% більше ($1,703 млрд), ніж за аналогічний період 2020 року.

Про це йдеться у звіті Національного банку України щодо динаміки обсягів переказів.

Зокрема, оплата праці українських заробітчан з цієї суми становить $10,131 млрд. Йдеться про доходи українців, які працюють на короткострокових і сезонних роботах за кордоном менше одного року і тих, хто залучений до роботи у компаніях-нерезидентах.

Лише за вересень 2021 року з інших країн в Україну надійшло $1,266 млрд, тоді як минулого року – $1,026 млрд.

У звіті Нацбанку вказані офіційні та неофіційні канали надходження коштів. Зокрема, через неформальні канали обсяг грошових переказів у період січень-вересень цього року склав $4,388 млрд з $10,339 млрд. Решта коштів, а саме $5 951 млрд надійшли офіційно, з них:

$ 668 млн – через коррахунки банків;

668 млн – через коррахунки банків; $ 2,317 млрд – через міжнародні платіжні системи;

2,317 млрд – через міжнародні платіжні системи; $2 986 млрд – інші приватні перекази.

Дані вказані без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, Севастополя, Луганської та Донецької областей.

Національний банк прогнозує сповільнення зростання цін в Україні. За даними НБУ, до кінця року інфляція уповільниться до 9,6%. А у 2020 році рівень інфляції досягне цілі 5%.

Це відбудеться завдяки сприятливій ситуації на валютному ринку та високим урожаям сільськогосподарських культур, які спостерігаються цього року.