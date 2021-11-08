Национальный банк Украины продолжает снижать курс евро и доллара к гривне.

На понедельник Нацбанк установил курс 26,1 грн/1$.

Евро по сравнению с 5 ноября подешевело почти на 19 копеек и составляет 30,1 грн/1€.

8 ноября упала цена также на польский злотый и российский рубль.

Курс валют в Украине от НБУ на 08.11:

$1 – 26,1 грн;

€1 – 30,1 грн;

1 польский злотый – 6,54 грн;

10 российских рублей – 3,67 грн.

2 ноября народные депутаты закончили рассмотрение поправок к закону Украины о государственном бюджете на 2022 год №6000.

273 парламентария проголосовали за принятие документа за основу и в целом в первом чтении.

Теперь Кабинет министров с учетом поправок должен подготовить законопроект к рассмотрению во втором чтении.

Согласно документу, ВВП в 2022 году будет установлен на уровне 5 368,7 млрд грн, рост экономики предусмотрен на уровне 3,8%.

На обслуживание госдолга в следующем году должны потратить 181,4 млрд грн, на погашение – 393,3 млрд грн.